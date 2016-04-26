Премьер Канады Трюдо осудил убийство соотечественника на Филиппинах исламистами

03:26, 26 апреля 2016
Мир
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Гражданин Канады Джон Ридсдел был убит исламистами из группировки "Абу Сайяф" на Филиппинах.

REUTERS

Это подтвердило в понедельник правительство Канады, передает Русская служба Би-Би-Си.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал это "хладнокровным убийством", добавив, что был потрясен смертью Ридсдела.

Канадец был похищен боевиками с туристического курорта в сентябре прошлого года вместе с еще одним канадцем, новержцем и филиппинкой. С тех пор они удерживались в заложниках, и исламисты требовали за них выкуп.

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Филиппинская армия в понедельник заявила, что нашла отрезанную голову на одном из удаленных островов страны. Пластиковый пакет с ней выкинули двое мотоциклистов прямо на улице местного города.

Ранее исламисты публиковали видео, в котором заложники обращались к своим семьям и правительству. После обнародования видео похитители заявили, что обезглавят одного из заложников в понедельник, если не будет выплачен выкуп в 300 млн песо (6,4 млн долларов) за каждую жертву.

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Изначально группировка требовала по миллиарду песо за каждого заложника.

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