Сервис по бронированию отелей Booking.com заработает на Кубе

Подписание состоялось на второй день исторического визита на Кубу президента США Барака Обамы, передает kommersant.ru со ссылкой на EFE. Отели на Кубе через американский сервис Booking.com можно будет забронировать уже в апреле. Сначала в базе появятся отели Гаваны, затем компания планирует расширить географию, добавив другие кубинские города.

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Как сообщал УНИАН, Барак Обама прибыл на Кубу с официальным визитом в воскресенье, и пробудет на острове до вторника. В понедельник президент США провел переговоры с кубинским лидером Раулем Кастро. Это первая поездка американского лидера в страну за последние 88 лет. Визит не только подведет черту под одним из основных внешнеполитических достижений администрации, но и может привести к конкретным экономическим результатам: несмотря на сохраняющееся эмбарго, благодаря ряду одобренных Белым домом послаблений интерес компаний из США к острову уже резко повысился.