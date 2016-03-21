Сервис по бронированию отелей Booking.com заработает на Кубе
Сервис онлайн-бронирования гостиниц Booking.com подписал с Гаваной соглашение, которое дает ему право работать на Кубе
Подписание состоялось на второй день исторического визита на Кубу президента США Барака Обамы, передает kommersant.ru со ссылкой на EFE. Отели на Кубе через американский сервис Booking.com можно будет забронировать уже в апреле. Сначала в базе появятся отели Гаваны, затем компания планирует расширить географию, добавив другие кубинские города.
Читайте такжеОбама встретился с Раулем Кастро на Кубе
Как сообщал УНИАН, Барак Обама прибыл на Кубу с официальным визитом в воскресенье, и пробудет на острове до вторника. В понедельник президент США провел переговоры с кубинским лидером Раулем Кастро. Это первая поездка американского лидера в страну за последние 88 лет. Визит не только подведет черту под одним из основных внешнеполитических достижений администрации, но и может привести к конкретным экономическим результатам: несмотря на сохраняющееся эмбарго, благодаря ряду одобренных Белым домом послаблений интерес компаний из США к острову уже резко повысился.