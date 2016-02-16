На Кубе построят первый за полвека американский завод

Фабрика станет первым американским предприятием на Кубе за более чем полвека, передает Би-би-си. Все это время американским компаниям запрещали строить заводы на Кубе из-за введенных в отношении нее Вашингтоном санкций.

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Ожидается, что строительство завода обойдется владельцам компании в сумму от $5 млн до $10 млн. Они готовы выделить ее из личных средств. Мини-тракторы, которые будут производиться на новом заводе, проектировали специально под нужды кубинских фермеров.

С инициативой отменить эмбарго против Кубы и восстановить с ней отношения в конце 2014 года выступил президент США Барак Обама. Уже 1 июля 2015 года США и Куба объявили о восстановлении дипломатических связей. А в декабре между странами возобновились регулярные авиарейсы, после чего приток американских туристов на остров существенно вырос.

Несмотря на постепенную нормализацию отношений, экономическое эмбарго с Кубы пока не сняли. Одной из главных проблем на этом пути остается требование Гаваны эвакуировать военную базу США из бухты Гуантанамо.