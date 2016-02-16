На Кубе построят первый за полвека американский завод

08:14, 16 февраля 2016
Мир
1132

Власти США разрешили небольшой компании из штата Алабама построить на Кубе завод по производству тракторов.

REUTERS

Фабрика станет первым американским предприятием на Кубе за более чем полвека, передает Би-би-си. Все это время американским компаниям запрещали строить заводы на Кубе из-за введенных в отношении нее Вашингтоном санкций.

Читайте такжеВ Белом доме очертили сроки принятия решения о визите Обамы на Кубу

Ожидается, что строительство завода обойдется владельцам компании в сумму от $5 млн до $10 млн. Они готовы выделить ее из личных средств. Мини-тракторы, которые будут производиться на новом заводе, проектировали специально под нужды кубинских фермеров.

С инициативой отменить эмбарго против Кубы и восстановить с ней отношения в конце 2014 года выступил президент США Барак Обама. Уже 1 июля 2015 года США и Куба объявили о восстановлении дипломатических связей. А в декабре между странами возобновились регулярные авиарейсы, после чего приток американских туристов на остров существенно вырос.

Несмотря на постепенную нормализацию отношений, экономическое эмбарго с Кубы пока не сняли. Одной из главных проблем на этом пути остается требование Гаваны эвакуировать военную базу США из бухты Гуантанамо.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter