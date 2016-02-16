На Кубе построят первый за полвека американский завод
Власти США разрешили небольшой компании из штата Алабама построить на Кубе завод по производству тракторов.
Фабрика станет первым американским предприятием на Кубе за более чем полвека, передает Би-би-си. Все это время американским компаниям запрещали строить заводы на Кубе из-за введенных в отношении нее Вашингтоном санкций.
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Ожидается, что строительство завода обойдется владельцам компании в сумму от $5 млн до $10 млн. Они готовы выделить ее из личных средств. Мини-тракторы, которые будут производиться на новом заводе, проектировали специально под нужды кубинских фермеров.
С инициативой отменить эмбарго против Кубы и восстановить с ней отношения в конце 2014 года выступил президент США Барак Обама. Уже 1 июля 2015 года США и Куба объявили о восстановлении дипломатических связей. А в декабре между странами возобновились регулярные авиарейсы, после чего приток американских туристов на остров существенно вырос.
Несмотря на постепенную нормализацию отношений, экономическое эмбарго с Кубы пока не сняли. Одной из главных проблем на этом пути остается требование Гаваны эвакуировать военную базу США из бухты Гуантанамо.