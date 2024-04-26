Она отметила, что теперь будет больше заботиться о себе.

Украинская певица Анастасия Приходько пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Сегодня, 26 апреля, она написала, что чувствует себя плохо. Исполнительница подробно объяснила причину в своем Instagram.

"В связи с тем, что я дала 80 концертов за год, из которых 8 подряд за прошлую неделю и два концерта было в один день. А потом еще съемки клипа, бытовые проблемы, бизнес, скандалы, дети, школа, война, новости, стресс... Маме сказали лежать! Отдохнуть и придержать лошадей", - написала певица, опубликовав также фото врача скорой помощи.

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Поэтому после всех событий, которые привели к плохому самочувствию, Приходько решила взять паузу. Девушка хочет наконец уделить время себе и устроить полноценный отдых.

"Я ухожу в отпуск. Все! У меня огромное переутомление, сердце и давление", - добавила Анастасия.

Также певица не теряет чувство юмора и отметила, что эти жертвы стоили того, чтобы получить хотя бы хороший результат работы. В частности, вспомнила она о новом клипе, который снимали вчера.

"Однако клип хороший сняли", - написала Приходько.

Напомним, ранее известный украинский актер попал в больницу.

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