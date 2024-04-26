Также военный прокомментировал новый законопроект о мобилизации.

Командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", полковник ВСУ Павел Палиса заявил, что сейчас на фронте один украинский военный воюет за трех или четырех. Речь идет не только о тех, кто выполняет задачи на линии соприкосновения, но и о подразделениях огневой поддержки и обеспечения. По его словам, такая работа приводит к тому, что человек работает не наиболее эффективно. Об этом он сказал в интервью Суспільне.

Недавно командующий Объединенных Сил, генерал Юрий Содоль отметил, что враг превышает украинские Силы обороны в 7-10 раз. Палиса говорит, что там, где сейчас работает 93-я бригада, противник превышает силы в 5-7 раз.

"У генерала Содоля фронт гораздо шире. Соответственно, и данные более основательные. На участке, где работает 93-я бригада, по состоянию на сейчас, я не могу сказать, что противник превышает в 10 раз. А где-то в 5-7 - да. Мы чувствуем это преимущество. Для примера: если они могут раз в неделю штурмовать позиции, каждый раз теряя 2-5 боевых машин и до 40 человек пехоты, значит, у них есть такой ресурс. Мы себе такого позволить не можем", - объяснил командир.

По словам Палисы, на фронте быстро утрачиваются военные, которые имеют тренировки и опыт, поэтому когда приходят только мобилизованные, то в отделении, взводе, роте и батальоне остается все меньше людей, которые могут передать этот опыт.

Также военнослужащий прокомментировал новый закон о мобилизации, который приняла Верховная Рада. По его словам, он возлагает на него большие надежды.

"Самое главное, чтобы он заработал. Он есть на бумаге, теперь надо его толково воплотить в действие", - отметил Палиса.

Когда у него спросили, увеличит ли этот закон количество людей на фронте, в том числе и в его бригаду, командир ответил:

"Рассмотрение законов, их принятие, разработка - это политическое дело. Мое дело военное. Меня интересует результат - обеспечение того, чтобы мы могли делать качественно свое дело".

Кроме того, журналисты отметили, что Палиса и другие командиры были в Верховной Раде, когда голосовали за этот законопроект. Боец утверждает, что тогда целью военных было донести до нардепов важность этого закона.

"Потому что время на войне - это ресурс, который невозможно пополнить. Затягивание работает больше на противника, чем на нас. Нужна какая-то база и, возможно, потом ее совершенствовать, поправлять, вносить дополнения. Но мобилизация нам нужна. Я, возможно, не смогу быть объективным, потому что я - кадровый военный. Но я все-таки не могу понять, почему людей надо заставлять защищать страну? Почему уже долгое время бытует мнение, что кто-то придет и сделает нам хорошо, принесет победу, построит такое государство, такие вооруженные силы, такое общество, которое мы хотим? Нет, оно так не будет работать - надо брать и делать", - подчеркнул Палиса.

Ситуация на фронте: последние новости

Также Павел Палиса отметил, что в окрестностях Бахмута враг пытается нарастить усилия в полосе обороны бригады и также по соседям, чтобы прорвать оборону, рассечь оперативное построение, группировку.

"Мы стараемся не дать им этого сделать. Противник увеличил на нескольких направлениях интенсивность штурмовых действий с привлечением большого количества бронетехники, личного состава", - отметил военный.

Как писал УНИАН, за минувшие сутки украинская авиация разгромила несколько командных пунктов врага и нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава и трем зенитно-ракетным комплексам противника.

Вас также могут заинтересовать новости: