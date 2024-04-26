Синоптик Наталья Диденко прогнозирует максимально комфортную погоду, когда будет и не холодно, и не жарко.

На выходных в Украине ожидается прекрасная весенняя погода с комфортной температурой. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"На выходных, 27-28 апреля, в Украине будет такая погода, которая бывает едва ли не раз в году", - говорит она.

По словам синоптика, будет и не холодно, и не жарко. В дневные часы ожидается +18...+23 градуса, на востоке - до +26 градусов.

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"Везде, во всех областях Украины, никаких дождей, много солнца, белых облаков, мало сорняков, роскошная зеленая трава с цветочками, море сирени и разлитая в воздухе роскошная природная парфюмерия", - порадовала Наталка Диденко.

Сегодня же, 26 апреля, в Украине ожидаются дожди и местами грозы. Меньшая вероятность дождей в восточных областях, а на юге осадки будут местами.

"Температура воздуха самая высокая, как летом, будет на востоке, +25...+28 градусов", - сообщила Наталья Диденко.

Холодная полоса ожидается от Житомирщины через Винницкую область, где столбики термометров покажут +9...+12 градусов. В западных областях будет +12...+18 градусов, в южной части +19...+25 градусов, а в центральных областях +18...+24 градуса.

В Киеве сегодня периодически будет идти дождь, возможна гроза. "Но и прояснения будут, не такой, чтобы целый день", - добавляет синоптик. В течение дня пятницы в столице ожидается +12...+14 градусов.

Потепление в Украине - что известно

По данным Укргидрометцентра, с 27 апреля заморозки уйдут. Днем уже почти по всей стране температура будет подниматься до +21°. Только на западе еще будет немного свежее, до +17°. А вот на юге и востоке ожидается настоящее весеннее тепло до +25°.

По данным синоптиков, такая же температура будет сохраняться в Украине и до конца апреля.

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