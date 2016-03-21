В Белом доме довольны приемом Обамы на Кубе

По словам советника президента США по национальной безопасности Бена Родса, протокол визита Барака Обамы не предполагал, что в аэропорту его будет встречать кубинский лидер Рауль Кастро, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters. Бен Родс добавил, что официальным началом мероприятий станет церемония с участием двух лидеров 21 марта.

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Комментировать протокольные вопросы администрации американского президента пришлось после того, как Трамп в своем микроблоге написал, что американскому лидеру по его прибытию на Кубу «не оказали должного уважения»: его встречал не Рауль Кастро, а глава МИД страны Бруно Родригес. Миллиардер отметил, что Рауль Кастро встречал в аэропорту Папу Римского и предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла, прилетевших на Кубу в феврале.

Барак Обама отправился с историческим визитом на Кубу в воскресенье, 20 марта. Он стал первым за 88 лет американским президентом, посетившим эту страну. После произошедшей в 1959 году кубинской революции власти США наложили на Кубу торговое эмбарго, а в 1961 году разорвали с Кубой дипломатические отношения.