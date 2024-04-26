Он отметил, что европейским странам нужно отбросить наивность и начать рассчитывать только на себя.

Страны Европы должны избавиться от своей наивности, иначе им может грозить гибель.

С таким серьезным предупреждением в университете Сорбонна выступил французский президент Эммануэль Макрон, пишет Politico. Он отметил, что если Европа хочет выжить, то должна проявить быструю реакцию. "Мы должны осознать, что Европа смертна и может умереть. Все зависит от нашего выбора. Этот выбор нужно делать сейчас", - отметил он.

Макрон сказал, что враждебность РФ, отсутствие интереса со стороны США и конкуренция c Китаем могут превратить Евросоюз в "маргинализованное" сообщество.

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"Эра, когда ЕС покупал энергию и удобрения у РФ, передавал свое производство Китаю и зависел от США в плане безопасности, закончилась", - констатировал Макрон.

Он призвал европейских лидеров готовиться к "масштабным стратегическим решениям" в сфере безопасности и экономики, подчеркнув, что теперь для интересов Европы нужно много протекционизма. В связи с этим Макрон подчеркнул, что европейским странам нужно создать независимую систему обороны, чтобы в случае чего они могли обойтись без США.

Он высказал мнение, что армиям стран-членов ЕС не нужно объединяться, но у них должны быть общие цели, такие как создание общеконтинентального противоракетного щита.

Кроме того он отметил, что Китай, и США "больше не уважают правила" международной торговли, поэтому жизненно важно, чтобы ЕС боролся сам за себя. "Мы не можем быть единственными, кто соблюдает правила, - сказал он, - мы слишком наивны".

Макрон также заявил, что одним из самых больших рисков для выживания Европы является ее же деморализация. "Европа может умереть сама по себе. Риск в том, что мы все привыкли недооценивать самих себя", - констатировал французский президент и призвал граждан Европы вспомнить ценности, которые сделали их особенными.

"Мы не такие, как все остальные и никогда не должны забывать об этом. Это не просто земля, это концепция человечества", - сказал он.

Франция и Украина

18 апреля лидер французских социал-демократов Рафаэль Глюксманн раскритиковал недостаточный уровень европейской помощи для Украины и обвинил президента Эммануэля Макрона в том, что он "получает удовольствие от разговоров, но демонстрирует слабости в действиях".

А 24 апреля юрист-международник Александр Калиниченко проанализировал последние заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск в Украину. Он отметил, что подобные утверждения имеют как политические, так и военно-технические последствия.

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