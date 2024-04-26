Каждый имеет разный уровень толерантности к кофеину, поэтому максимальное количество может отличаться.

Каждый из нас хотя бы раз упрекал себя за выпитый на ночь кофе и клялся себе уменьшить количество употребленного кофеина.

Как пишет phillyvoice, по данным Journal of Caffeine Research, кофеин является "самым распространенным психоактивным наркотиком в мире", демонстрируя те же свойства, что и классические стимуляторы, такие как амфетамин и кокаин. Он вызывает зависимость и может вызвать симптомы абстиненции, если люди регулярно его употребляют, а затем бросают.

Эта информация может смутить людей, которые любят начинать свой день с пары кружек горячего кофе. Но исследования показывают, что потребление умеренного количества кофеина дает определенную пользу для здоровья.

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Какая норма кофе в день? По данным Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, безопасно употреблять примерно 400 миллиграммов кофеина в день. Это примерно четыре-пять чашек кофе.

Однако надо учитывать, что каждый имеет разный уровень толерантности к кофеину, поэтому максимальное количество для некоторых людей может быть значительно ниже рекомендованного. При этом беременным и женщинам, которые кормят грудью, рекомендуется проконсультироваться с врачом перед употреблением кофеина.

Исследования показывают, что умеренное потребление кофе имеет много преимуществ для здоровья. Употребление двух-трех чашек кофе в день связывают с меньшим риском сердечных заболеваний и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца и инсульта.

Употребление кофе также было связано со снижением риска болезни Паркинсона, диабета 2 типа и ряда заболеваний печени. Исследования также свидетельствуют, что регулярное употребление кофе способствует снижению артериального давления.

Однако будьте осторожны, поскольку пометка "без кофеина" является обманчивой. Он все еще имеет определенное его количество, а также в дополнение может содержать некоторые канцерогены, которые использовались для обработки.

Что будет если выпить много кофе за день:

бессонница;

дрожь;

тревога;

учащенное сердцебиение;

расстройство желудка;

тошнота

головная боль;

ощущение несчастья (дисфория).

При этом люди, которые внезапно прекращают потребление кофеина, могут испытывать симптомы отмены, такие как головная боль, тревога и нервозность.

Советы по кофе

В стремлении к здоровому образу жизни каждое маленькое изменение имеет значение. Однако, для многих людей наличие утреннего кофе даже не подлежит обсуждению, хотя этот напиток и способен навредить вашему здоровью. К счастью, есть возможность увеличить его пользу.

Если вы откажетесь от кофе, ваш сон должен улучшиться. Однако, как утверждают эксперты, произойти это может не сразу. И чем больше кофе вы пьете, тем тяжелее может быть этот переход.

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