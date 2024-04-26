Синоптики предупреждают о грозах в городе и области.

На сегодня, 26 апреля, в Харькове объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, непогода ожидается и по территории Харьковской области.

"26 апреля по области и городу ожидаются грозы", - говорится в сообщении.

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Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове и Харьковской области - прогноз до конца месяца

26 апреля на Харьковщине будет облачная погода. Днем по области пройдет умеренный кратковременный дождь. Гроза. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с. Температура днем +19°...+24°.

В Харькове днем также ожидается умеренный кратковременный дождь и гроза, а столбики термометров покажут +21°...+23°.

27 апреля на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет кратковременный дождь и гроза; местами туман. Днем также местами ожидается небольшой дождь. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха: ночью +11°...+16°, днем +16°...+21°.

28 апреля будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Ночью ожидается +5°...+10°, а днем воздух прогреется до +18°...+23°.

29 апреля также будет переменная облачность и без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с; днем местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура ночью +6°...+11°, а днем +17°...+22°.

30 апреля на Харьковщине будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7 - 12 м/с. Днем местами порывы ветра 15-20 м/с. Ночью будет +6°...+11°, а днем воздух прогреется до +18°...+23°.

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