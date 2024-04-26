Он отметил, что неприятно читать подобные комментарии.

Украинский блогер и телеведущий шоу "Хто зверху?" Богдан Буше (настоящая фамилия которого Шелудяк), которому в прошлом году диагностировали редкую болезнь - синдром Гийена-Барре, рассказал о хейте подписчиков.

Парень активно пытался бороться со своим заболеванием и открыто о нем рассказывал в Instagram.

"Эта болезнь одна на 100 тысяч людей, а у меня она одна на 100 тысяч и еще классификация Миллера Фишера. Это еще одна на 10 тысяч человек. Она возникает потому, что иммунитет начинает неправильно работать. Ты можешь заболеть просто обычной вирусной болезнью, например, ОРВИ, иммунитет твой борется с вирусом, выделяет антитела. А потом в какой-то момент он начинает твои периферийные нервы воспринимать за антитела и все их начинает уничтожать. Плато этой болезни две недели, то есть ты становишься овощем, честно говоря. Диафрагма не работает и ты не можешь дышать, ты на ИВЛ", - сказал Богдан в интервью на канале Okay Eva.

Однако несмотря на эти страдания, не все подписчики желали блогеру выздоровления. За его словами, некоторые оставляли негативные комментарии и даже желали смерти.

"Теперь ты не 10 из 10, Буше". Было ли мне приятно такое читать? Как бы человек не был там проработан, защищен и вокруг него не водили хороводы с отмыванием его кармы, все равно это неприятно. Однако глобально меня это не цепляет. Недавно я выставлял какой-то видос и кто-то написал коммент типа: "Б*я, он все-таки выжил?" это смешно, да. У меня все нормально с самоиронией. Но люди в большинстве случаев пишут не о юморе, они действительно злорадствуют".

Болезнь Богдана Буше

В 2023 году Богдан впервые рассказал, что чувствует онемение конечностей, расфокусировку зрения и плохую координацию движений. На следующий день он не мог нормально ходить и его почти парализовало.

Затем блогер поехал в лабораторию, чтобы сдать все необходимые анализы, но оттуда его забрала скорая помощь. Состояние мужчины ухудшилось и ему установили диагноз синдром Гийена-Барре.

Буше срочно госпитализировали и он пролежал в больнице 2 недели. Богдан уже не мог нормально говорить и даже глотать, но лечение начало действовать. Сейчас, к счастью, он чувствует себя лучше.

Напомним, недавно известный украинский актер попал в больницу.

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