Венецианская комиссия раскритиковала российский закон, позволяющий не выполнять решения ЕСПЧ

01:45, 12 марта 2016
Мир
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Венецианская комиссия раскритиковала принятый в РФ закон, позволяющий объявлять неконституционными решения Европейского суда по правам человека и других межгосударственных органов по защите прав человека. 

REUTERS

В Венецианской комиссии заявили, что этот документ противоречит международным обязательствам, которые взяла на себя Россия, передает dw.com.

Как сообщает информагентство dpa, эксперты Совета Европы призывают Россию убрать из закона о Конституционном суде РФ положение, разрешающее суду признавать неисполнимыми решения международных судов, в первую очередь ЕСПЧ, в случае их противоречия Конституции РФ.

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По информации агентства решение Венецианской комиссии будет опубликовано в интернете во вторник, 15 марта.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2015 года депутаты российской Госдумы расширили действие закона о праве Конституционного суда отменять решения ЕСПЧ на все межгосударственные органы по защите прав человека. Теперь Россия сможет игнорировать решения Комитета по правам человека ООН.

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