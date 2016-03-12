Венецианская комиссия раскритиковала российский закон, позволяющий не выполнять решения ЕСПЧ

В Венецианской комиссии заявили, что этот документ противоречит международным обязательствам, которые взяла на себя Россия, передает dw.com.

Как сообщает информагентство dpa, эксперты Совета Европы призывают Россию убрать из закона о Конституционном суде РФ положение, разрешающее суду признавать неисполнимыми решения международных судов, в первую очередь ЕСПЧ, в случае их противоречия Конституции РФ.

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По информации агентства решение Венецианской комиссии будет опубликовано в интернете во вторник, 15 марта.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2015 года депутаты российской Госдумы расширили действие закона о праве Конституционного суда отменять решения ЕСПЧ на все межгосударственные органы по защите прав человека. Теперь Россия сможет игнорировать решения Комитета по правам человека ООН.