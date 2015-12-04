Госдума разрешила игнорировать решения Европейского суда по правам человека
Депутаты расширили действие закона о праве Конституционного суда отменять решения ЕСПЧ на все межгосударственные органы по защите прав человека. Теперь Россия сможет игнорировать решения Комитета по правам человека ООН.
Конституционный комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении законопроект о приоритете решения Конституционного суда (КС) над решениями Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Согласно законопроекту, внесенному в ноябре депутатами от всех думских фракций во главе с Владимиром Плигиным, по запросу президента и правительства КС может принять решение о невыполнении решений международных судебных органов по защите прав человека, пишет РБК.
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Депутаты рассматривают проект в ускоренном режиме: он был внесен 18 ноября, принят в первом чтении уже 1 декабря, а на предоставление поправок было отведено меньше суток. При рассмотрении поправок на заседании комитета в среду оппозиционный депутат Дмитрий Гудков спросил, к чему такая спешка, на что председатель комитета Владимир Плигин сказал, что документ «достаточно проработан».