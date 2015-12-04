Госдума разрешила игнорировать решения Европейского суда по правам человека

Конституционный комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении законопроект о приоритете решения Конституционного суда (КС) над решениями Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Согласно законопроекту, внесенному в ноябре депутатами от всех думских фракций во главе с Владимиром Плигиным, по запросу президента и правительства КС может принять решение о невыполнении решений международных судебных органов по защите прав человека, пишет РБК.

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Депутаты рассматривают проект в ускоренном режиме: он был внесен 18 ноября, принят в первом чтении уже 1 декабря, а на предоставление поправок было отведено меньше суток. При рассмотрении поправок на заседании комитета в среду оппозиционный депутат Дмитрий Гудков спросил, к чему такая спешка, на что председатель комитета Владимир Плигин сказал, что документ «достаточно проработан».