В результате ДТП в Египте погибли 18 человек, включая 12 полицейских

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ahram Online.

В числе жертв 12 полицейских, а также четверо студентов. Личности еще двоих не установлены. Пять человек пострадали.

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По данным издания, ДТП произошло между населенными пунктами Абу-Рудейса и Эт-Тор (административный центр провинции Южный Синай). Переполненный людьми микроавтобус на полной скорости столкнулся с грузовиком.

Правоохранители выясняют, что стало причиной аварии.