В России говорят о войне, чтобы скрыть полный провал политики Путина – российский историк
09:31, 12 февраля 2016Мир
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Андрей Зубов заявил о полном провале российской политики.
REUTERS
Сегодня в России говорят о войне, чтобы скрыть полный провал государственной политики президента РФ Владимира Путина.
Об этом в эфире «5 канала» заявил российский историк, публицист Андрей Зубов.
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«На самом деле сейчас нет никаких сил военных и экономических вести большую войну. Сейчас, скорее всего, другое. Сейчас говорят о войне ради того, чтобы спрятать концы в воду в связи с неудачей в Украине, в Сирии и вообще с полным провалом российской политики», – заявил Зубов.
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