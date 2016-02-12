В России говорят о войне, чтобы скрыть полный провал политики Путина – российский историк

Сегодня в России говорят о войне, чтобы скрыть полный провал государственной политики президента РФ Владимира Путина.

Об этом в эфире «5 канала» заявил российский историк, публицист Андрей Зубов.

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«На самом деле сейчас нет никаких сил военных и экономических вести большую войну. Сейчас, скорее всего, другое. Сейчас говорят о войне ради того, чтобы спрятать концы в воду в связи с неудачей в Украине, в Сирии и вообще с полным провалом российской политики», – заявил Зубов.