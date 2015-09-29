Порошенко: Политика Путина - это война в Украине с помощью марионеток

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии в отношении мировых проблем в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

"В течение последних нескольких дней мы имели возможность слышать "примирительное" заявление с российской стороны, в котором, в частности, она призвала к созданию антитеррористической коалиции и заявляла о пожароопасности заигрывания с террористами. Хорошая история, в которую трудно поверить", - подчеркнул Порошенко.

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Президент Украины заявил: "как ты можешь настоятельно призывать антитеррористическую коалицию, если ты вдохновляешь террористов перед твоей собственной дверью? Как ты можешь говорить о мире и законности, если твоя стратегическая политика - это война с помощью марионеточных правительств? Как ты можешь выступать за свободу для народов, если ты наказываешь своего соседа за этот выбор? Как ты можешь требовать уважения ко всем, если ты не имеешь уважения ни к кому?".

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Президент подчеркнул, что Евангелие от Иоанна учит нас: "в начале был мир". В этой связи он заявил: "какое Евангелие ты принес миру, если все твои слова двуликие, как в этом случае".