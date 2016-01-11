Die Welt: чем глупее правительство, тем ближе банкротство

В статье Штефана Бойтельсбахера и Хольгера Цшепица под названием "Чем глупее правительство, тем ближе банкротство", опубликованной на сайте газеты Die Welt, пишется о том, что на мировых финансовых рынках можно измерить все. Даже глупость. По крайней мере, политическую. Правители, которые непредсказуемо себя ведут, бессмысленно используют силы, руководствуются не политическим здравым смыслом, а собственным эго, и действуют крайне неразумно - таких правителей наказывают инвесторы. Как это происходит, можно увидеть на примере Саудовской Аравии.

В последние дни резко возросла вероятность того, что Саудовская Аравия обанкротится. До нового года она составляла 9,5% – теперь аналитики повысили ее почти до двенадцати процентов. Причина заключается в низкой цене на нефть, которая грозит разрушить страну? Или в государственном долге, который вот-вот взорвется?

Инвесторы ненавидят ненадежных политиков

Вряд ли. Перед выходными цена на нефть снова существенно упала, но вероятность банкротства стремительно возросла за несколько дней до этого, когда котировки только начали раскачиваться. И новый бюджет королевства содержит строгие меры жесткой экономии – шаг, который инвесторы одобрили через банки.

У экспертов есть только одно объяснение внезапному увеличению вероятности банкротства: непредсказуемые, агрессивные, иррациональные действия государства. К ним можно отнести казнь известного шиитского проповедника Нимр аль-Нимра и еще 46 человек. Нимр аль-Нимр был приговорен к смертной казни еще в октябре 2014 года. Верховный суд постановил исполнить приговор через год и дал королю последнее слово. И тот, очевидно, решил, что пришло время привести приговор в исполнение.

Фатальная политическая ошибка, как теперь оказалось. Саудовская Аравия, по-видимому, навредила сама себе – не только политически, но и экономически. Об этом свидетельствует "график глупости". Он изменился именно тогда, когда стало известно о казни.

Вряд ли инвесторы ненавидят кого-нибудь больше, чем ненадежных политиков. В ваххабитской Саудовской Аравии есть по крайней мере один такой: Мохаммед бин Салман, сын короля и министр обороны. "Он непременно хочет взойти на престол. Это для него важнее, чем интересы страны", - говорит Ян Бреммер, основавший в 1998 году Eurasia Group, которая стала одной из самых важных аналитических компаний Америки. По мнению Бреммера, бин Салман хочет показать твердость, чтобы доказать, что готов к власти. Но это говорит об обратном: без импульсивного принца Саудовская Аравия будет более миролюбивой.

Речь уже идет о цене на нефть в 16 долларов

Вероятно, казнь является провокацией заклятого врага – шиитского Ирана. Она привела в движение опасную спираль. В Тегеране демонстранты напали на посольство Саудовской Аравии, что побудило Эр-Рияд разорвать дипломатические отношения. Эскалация нервирует инвесторов: насколько они могут доверять политической элите, которая действует так импульсивно?

Если иностранные инвесторы отворачиваются, если они реже инвестируют в компании, покупают меньше акций и более осторожно дают деньги, то можно наблюдать такое развитие событий, как сейчас: растет вероятность того, что страна обанкротится.

Тогда дела плохи и без политических разногласий. Саудовская Аравия находится в глубоком кризисе. Цена на нефть за год стремительно упала, с уровня в $100 до примерно $33 за баррель. У королевской семьи заканчиваются деньги. Роскошь принцев, благодеяния для людей, дорогостоящие военные стычки в Сирии и Йемене – все это обходится в миллиарды. Теперь Саудовская Аравия больше не может позволить себе такой образ жизни.

Тем более, что цена на нефть вырастет еще не скоро. В конечном счете, холодная война с Ираном косвенно означает конец нефтяного картеля ОПЕК. Когда воюют двое наиболее важных членов некогда мощной организации, перепроизводство на энергетическом рынке исчезнет еще не скоро. Аналитики RBS ожидают спада в цене за баррель до $26. Нефть может упасть даже до $16, говорит эксперт RBS Эндрю Робертс.

Путин и Эрдоган также опасны

Многие аналитики считают дальнейшие шаги бин Салмана неразумными. Вице-кронпринц хочет вывести на биржу часть государственной компании Saudi Aramco. Это крупнейшая нефтяная компания в мире, которой принадлежит 12,5% мирового производства. Сейчас лидирующая публичная нефтяная компания Exxon добывает лишь пятую часть объемов Saudi Aramco.

Хотя продажа акций действительно создаст самый большой концерн в мире, но при низких ценах на нефть королевский дом просто продаст за бесценок часть своих драгоценностей. Эксперты считают это время неправильным, менеджеры Saudi Aramco также были удивлены предложением молодого принца.

В непредсказуемости, которую сейчас демонстрирует режим, Eurasia Group видит один из самых больших рисков для всего мира. Государственные лидеры, которыми, в основном, движет жажда признания и внимания, создают политическую напряженность, говорит Ян Бреммер. Кроме бин Салмана, он причисляет к этой опасной группе еще двоих мужчин: президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Наполеон и Гитлер совершали глупости из жадности

Все трое прибавили беспокойства на мировых финансовых рынках в этом году. Вероятность банкротства России в конце декабря резко взлетела с 19 до более чем 20%. Для Турции, игроки оценивают шанс суверенного дефолта в ближайшие пять лет в 18,7%, что на 2,2 процентных пункта выше, чем ранее.

Графики вероятности банкротства на финансовых рынках могут ответить на вопрос, который не дает покоя сотням историков. Как объяснить то, что "великие" люди неоднократно совершали роковые ошибки и губили свои страны. Например, Наполеон в своей Восточной кампании не обращал внимания на зиму в России, и Гитлер повторил ошибки Наполеона.

Возможно, они просто руководствовались собственной жадностью и совершили катастрофические ошибки из глупости. Во времена Наполеона и Гитлера еще не было графиков вероятности банкротства. Но они, конечно, взлетели бы. Кармен Рейнхарт и Кеннет Рогофф в своей книге "В этот раз все по-другому. Восемь столетий финансовых кризисов" (FinanzBuch Verlag 2011) пишут, что Наполеон в 1812 году подтолкнул Францию к государственному банкротству, а в 1939 году Гитлер прекратил выплаты кредиторам.