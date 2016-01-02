В Техасе разрешили открытое ношение оружия

С 1 января 2016 года в силу вступает закон, разрешающий открытое ношение оружия всем имеющим лицензию владельцам оружия, сообщает Газета.ru.

"Ранее закон предусматривал ряд исключений, когда гражданам разрешалось открыто появляться с оружием на улице, – обязанности по поддержанию порядка, охота или публичные мероприятия, связанные с ношением оружия", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в данный момент в той или иной степени открытое ношение оружие разрешено в большинстве американских штатов, кроме Иллинойса, Флориды, Нью-Йорка, Южной Каролины, а также округа Колумбия, Американском Самоа, на Северных Марианских и Американских Виргинских островах.