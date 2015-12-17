Путин: ИГИЛ - это уже второстепенная вещь, боевики обслуживают чьи-то экономические интересы

«Мне кажется, ИГИЛ - это второстепенная вещь. Зашли в Ирак - разрушили страну, хорошо-плохо, неважно. Возникли элементы, связанные с торговлей нефтью. Ситуация складывалась годами. Бизнес, контрабанда. Чтобы это защищать, понадобилась военная сила», - сказал он.

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По словам президента, в данной ситуации был использован «исламский фактор» для привлечения людей на «пушечное мясо» лозунгами, что было связано с экономическими интересами. Таким образом, по словам главы государства, возникла сама группировка.

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Президент РФ также заявил о том, что боевики после начала ударов стали передвигаться ночью в непризнанный Иракский Курдистан.

Путин рассказал об информации Минобороны, согласно которой в одном месте находятся до 11 тыс. бензовозов. Где конкретно находится столь значительное число машин и когда появятся подробности, он не уточнил.

Как сообщал УНИАН, Россия обвиняет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его семью в закупках нефти у «Исламского государства».

Эрдоган отвергает обвинения РФ в причастности к контрабанде нефти.

"Мы не настолько бесчестны, чтобы покупать нефть у террористов. Если будет доказано, что мы это делали, я покину свое кресло. Если есть какие-либо доказательства, пусть их предъявят, посмотрим", - добавил он.

Позже пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет обнародовать доказательства торговли нефтью между Турцией и экстремистской группировкой "Исламское государство", хотя накануне российский президент Владимир Путин заявил, что решение Турции сбить российский бомбардировщик Су-24 было якобы продиктовано желанием обезопасить каналы поставки контрабандной нефти с территорий, контролируемых группировкой "Исламское государство".

24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.