РФ перешла к прямым обвинениям: Эрдоган и члены его семьи вовлечены в незаконный оборот нефти ИГИЛ

Об этом заявил заместитель министра обороны России Анатолий Антонов, передает ТАСС.

"Основным потребителем этой краденой у законных хозяев - Сирии и Ирака - нефти является Турция. По поступившим данным, в этот преступный бизнес вовлечено высшее политическое руководство страны, президент Эрдоган и его семья. Мы неоднократно говорили об опасности заигрывания с террористами", - сказал он.

"В регионе действует единая команда бандитов и турецких элит по краже нефти у соседей. Эта нефть в огромном количестве, в промышленном масштабе по живым нефтепроводам из тысяч бензовозов поступает на территорию Турции", - добавил Антонов.

Минобороны РФ выявило три основных маршрута транспортировки нефти из Сирии и Ирака на территорию Турции, сообщил начальник главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской.

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"Выявлены три основных маршрута транспортировки нефти на территорию Турции из подконтрольных бандформированиям ИГИЛ районов Сирии и Ирака", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция не покупает нефть у террористов "Исламского государства", утверждения о том, что Анкара поддерживает террористов, требуют доказательств.