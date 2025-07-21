Анатолий также признался, почему их общение сейчас прекратилось.

Известный актер и Народный артист Украины Анатолий Хостикоев рассказал о друге из РФ и, общается ли с ним во время полномасштабной войны.

По словам мужчины, с россиянином, имя которого он решил не рассекречивать, он знаком давно. Однако Анатолий не знает, можно ли его назвать сейчас "хорошим русским".

"Я не знаю, это высказывание такое, что "хороший русский". Я не знаю, как к этому относиться, но у меня есть мой очень близкий товарищ. Мы с ним в такие походы ходили... Я не хочу называть фамилию, чтобы там не было у него неприятностей", - отметил актер для Эспрессо.

Видео дня

Хостикоев добавил, что когда началось полномасштабное вторжение России на территорию Украины, его друг-россиянин позвонил и обратился с такими словами:

"Когда началась война, он позвонил мне и говорит: "Я не могу сейчас с тобой общаться, потому что я не знаю, что тебе сказать, как извиниться перед тобой. Мне стыдно. Я не могу тебе ничего сказать". Мы с ним общались таким образом, а потом в конце концов он сказал: "Давай не будем общаться, это ни к чему не придет". Он не может сделать то, что он хотел бы, потому что он боится, а все время извиняться передо мной он тоже не может, я его понимаю. Я не знаю, "хороший он русский" или плохой. Болит, очевидно у меня болит, я не знаю, болит ли у него по-настоящему".

Напомним, ранее Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев вспомнили, как их звали работать в РФ и почему они отказались.

Вас также могут заинтересовать новости: