Командир Третьего армейского корпуса прокомментировал сегодняшние обыски и задержания в НАБУ.

У российских агентов не может существовать неприкосновенности вообще - ни в одной структуре страны. И для НАБУ нет никаких исключений - Бюро тоже надо проверять. Об этом заявил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий, комментируя "Українським новинам" сегодняшние обыски и задержания в НАБУ.

"У нас сейчас происходит война за выживание, война эта идет с Россией, если кто-то забыл. И у российских агентов не может существовать неприкосновенности вообще - ни в одной структуре страны", - ответил Андрей Билецкий на вопрос, как к подобным операциям относятся в армии.

По его словам, СБУ - это контрразведка, она отвечает за контрразведывательный режим и поиск агентов страны-противника во всех структурах - без исключений.

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"И для НАБУ нет никаких исключений - Бюро тоже надо проверять. В интересах ведомства очиститься от прямых агентов России, а не покрывать их. Все остальное - в ближайшее время увидим доказательную базу. Поэтому для меня это позитив, когда стало на одного или нескольких российских агентов меньше", - заявил командир корпуса.

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