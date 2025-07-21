Ключевое: обеспечение Украины оружием, привлечение российских активов в отечественный ВПК, усиление санкционного давления, интеграцию с ЕС и НАТО.

Президент Владимир Зеленский встретился с руководителями украинских посольств и определил ключевые приоритеты для отечественной дипломатии. Согласно сообщению в Telegram-канале главы государства, в первую очередь речь идет об обеспечении Украины оружием.

"Сейчас ключевое - это дроны, все типы дронов. На уровне посольств надо максимально поддерживать поиск дополнительного финансирования", - отмечает Зеленский.

По его словам, у нас есть значительный дефицит финансирования.

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"Мы на всех уровнях - это и отношения со странами непосредственно, и совместные форматы, такие приоритетные, как "Рамштайн" и коалиция желающих, - всюду мы ищем дополнительное финансирование. На уровне посольств это надо максимально поддерживать", - подчеркнул президент.

Он считает, что также должна быть активной дипломатия как политически, так и медийно в вопросе о ПВО для Украины.

"Мир должен знать, что происходит из-за этих позорных ударов России и как можно защитить жизнь здесь. Это должно быть работой не только Киева, но и всех наших посольств, всех наших представителей", - отметил Зеленский.

Работа по российским активам и дальнейшие санкционные шаги

Второй приоритет - работа по российским активам, усиление и синхронизация санкций.

"Российские активы должны работать на защиту от агрессии России. Нафтогаз имеет выигранные арбитражи против России и против Газпрома. Общая сумма уже сейчас где-то примерно 6,9 миллиарда долларов, и это ощутимо было бы сейчас, если бы мы могли направить такой большой объем денег на нашу оборону. Надо быть креативными, надо быть убедительными в том, чтобы уже выигранные решения для Украины переводить в конкретную реальность - финансовую плоскость. В целом это должно быть одной из основных ваших задач - отстаивать необходимость того, чтобы Россия полностью платила за то, что делает против Украины. Это касается в том числе и санкций", - подчеркнул Зеленский.

При этом он отметил, что особое внимание - санкционному треку в отношениях с Соединенными Штатами Америки.

Президент отметил, что после смены администрации Белого дома произошла трансформация содержания отношений с Америкой. Зеленский сказал:

"Но цель нашего сотрудничества с Соединенными Штатами остается неизменной - мы должны выстоять под российскими ударами, и это важно даже не только для всего нашего региона и Европы. Благодаря защите Украины - больше основ для глобальной безопасности и недопущения любых войн, в частности, в Тихоокеанском регионе. Надо утверждать такую связь".

По словам главы государства, сейчас есть конкретные договоренности с президентом Соединенных Штатов Америки по ПВО, по украинским дронам для Америки, по экономическому сотрудничеству и инвестициям.

"Должны все это реализовать, и это вызов - реализовать. Роль посольства должна быть значительной. Также надо давить в рамках "Группы семи" - чтобы санкции и санкционные шаги были и в Америке, и в Европе, и в Японии", - заявил президент.

Зеленский о трибунале

Зеленский призвал дипломатов направить усилия и на вопрос о создании трибунала для РФ.

"Должна работать и вся юридическая архитектура для привлечения России к ответственности за эту войну. Есть работа по фиксации и расследованию российских преступлений войны, есть наша работа на уровне Международного уголовного суда, есть наше новое соглашение о создании Специального трибунала по агрессии России против Украины. Нужно больше ясности и нужны конкретные сроки, в частности по созданию трибунала", - сказал он.

В частности, президент поручил министру иностранных дел Андрею Сибизи подготовить перечень шагов - что должно быть сделано и когда возможен запуск трибунала.

Интеграция с ЕС и НАТО

Президент назвал третьим приоритетом в дипломатической работе - интеграция с ЕС и НАТО, реализация двусторонних соглашений по безопасности, особое внимание специальным форматам сотрудничества с партнерами.

"Относительно Европейского Союза - в этом году наше правительство должно обеспечить готовность по всем переговорам, по всем переговорным кластерам. И это будет. Понимаем, что торможение процесса вступления Украины происходит не из-за Украины. Мы будем и в дальнейшем работать с ЕС, чтобы ЕС выполнил то, что было обещано. И это также - часть обязанностей тех послов, кто работает в Европейском Союзе, а также в странах, которые имеют влияние на Евросоюз", - отметил Зеленский.

По его словам, если кто-то наносит вред интересам Украины и подрывает глобальное доверие к ЕС, он должен чувствовать последствия.

Он не исключил кадровые изменения на "евроинтеграционном направлении".

Относительно НАТО Зеленский отметил, что на рабочем уровне интеграция с Альянсом продолжается. Глава государства подчеркнул:

"Все доступные шаги на политическом уровне также мы должны делать. Именно НАТО является гарантией мира в Европе, наиболее дешевой и наиболее эффективной гарантией. Россия много говорит о приближении НАТО, но именно там, где НАТО приблизилось, уже есть десятилетия мира, а именно там, где НАТО медлит, мир бывает в дефиците".

По его словам, Украина должна также не сбавлять активности в реализации своих двусторонних соглашений по безопасности.

"Они важны. Есть серьезный результат - 28 таких соглашений. Они есть, и каждое должно быть реализовано, и это касается, в частности, финансовых обязательств в соглашениях", - сказал Зеленский.

Он отметил и важность усилить активность в других регионах мира.

"И основа для дипломатии должна быть экономической там, где это действительно работает, и ценностной там, где это работает. Страны Африки, Азии, Латинской Америки, арабский мир, страны Тихоокеанского региона - всюду есть и должен быть украинский интерес: экономический прежде всего, политический, безопасности. Должны уже сейчас строить наши позиции стратегически: после этой войны Украина будет экспортером безопасности сто процентов и уже сейчас наши партнеры должны воспринимать Украину соответственно", - отметил Зеленский.

По его словам, также надо больше динамики в переговорах для окончания войны, о возвращении пленных, возвращении детей, которые были похищены Россией.

Кроме того, приоритетным является сохранение связи всех наших граждан с Украиной.

"Все, что нужно для наших людей за рубежом и может быть обеспечено, должно быть обеспечено", - подчеркнул Зеленский.

Изменение работы украинского МИДа

Как сообщал УНИАН, 8 июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в МИД утверждена новая структура. В частности создано управление недружественных стран - сюда будут входить не только Россия, но и ее приспешники, такие как Северная Корея или Беларусь.

Как отметил Сибига, новая структура соответствует реалиям войны и лучшим европейским и мировым дипломатическим практикам.

Так, среди региональных департаментов в МИД теперь будет первый и второй европейские, департаменты Латинской Америки и Карибского Бассейна, Азии и Тихого океана, Ближнего Востока и Северной Африки, Африки и региональных африканских организаций.

В то же время, управление США и Канады будет отделено от департамента Латинской Америки и Карибского бассейна, потому что это отдельное направление работы, которое не может "смешиваться" вместе с латиноамериканскими делами.

Отныне в МИД специальный представитель будет только по вопросам Африки. Как добавил Сибига, Ближний Восток и Северная Африка (так называемый регион MENA) "отсоединяются" в отдельный департамент.

Вместе с тем, Центральная Азия будет выведена в отдельное управление.

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