"Турция еще не потеряла совесть": Эрдоган отверг очередные обвинения РФ в причастности к контрабанде нефти
Президент Турции Тайип Эрдоган отверг очередные обвинения России о якобы причастности руководства страны к контрабанде нефти, добываемой в районах Сирии, подконтрольных террористической группировке "Исламское государство".
"Турция еще не потеряла совесть, чтобы получать нефть от террористической организации", - сказал он в Катаре, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое телевидение, которое показало выступление Эрдогана в прямом эфире.
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Как сообщал УНИАН, ранее в Минобороны РФ заявили, что высшее руководство Турции и лично Эрдоган вовлечены в незаконную добычу и перевозку в Турцию сирийской и иракской нефти.
Напомним, обвинения со стороны Москвы в адрес Анкары начали звучать после уничтожения российского Су-24, который нарушил воздушное пространство Турции.
Российский президент Владимир Путин заявил, что решение Турции сбить российский бомбардировщик Су-24 было якобы продиктовано желанием обезопасить каналы поставки контрабандной нефти с территорий, контролируемых группировкой "Исламское государство".
Эрдоган в свою очередь заявил, что власть не настолько бесчестна, чтобы покупать нефть у террористов.
"Мы не настолько бесчестны, чтобы покупать нефть у террористов. Если будет доказано, что мы это делали, я покину свое кресло. Если есть какие-либо доказательства, пусть их предъявят, посмотрим", - добавил он.