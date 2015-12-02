"Турция еще не потеряла совесть": Эрдоган отверг очередные обвинения РФ в причастности к контрабанде нефти

"Турция еще не потеряла совесть, чтобы получать нефть от террористической организации", - сказал он в Катаре, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое телевидение, которое показало выступление Эрдогана в прямом эфире.

Читайте такжеПремьер Турции призвал РФ прекратить "беспочвенные" обвинения и сесть за стол переговоров

Как сообщал УНИАН, ранее в Минобороны РФ заявили, что высшее руководство Турции и лично Эрдоган вовлечены в незаконную добычу и перевозку в Турцию сирийской и иракской нефти.

Напомним, обвинения со стороны Москвы в адрес Анкары начали звучать после уничтожения российского Су-24, который нарушил воздушное пространство Турции.

Российский президент Владимир Путин заявил, что решение Турции сбить российский бомбардировщик Су-24 было якобы продиктовано желанием обезопасить каналы поставки контрабандной нефти с территорий, контролируемых группировкой "Исламское государство".

Эрдоган в свою очередь заявил, что власть не настолько бесчестна, чтобы покупать нефть у террористов.

"Мы не настолько бесчестны, чтобы покупать нефть у террористов. Если будет доказано, что мы это делали, я покину свое кресло. Если есть какие-либо доказательства, пусть их предъявят, посмотрим", - добавил он.