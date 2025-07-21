Чиновник Минздрава Михаил Бабенко связан с дистрибьютором препарата Ozempic, который нелегально попадает в Украину, - СМИ

Легальные поставки "Оземпика" в Украину отсутствуют.

Один из руководителей Министерства здравоохранения Украины - директор Государственного экспертного центра Минздрава Михаил Бабенко - на протяжении многих лет был связан с компанией, которая импортировала продукцию Novo Nordisk - производителя препарата Ozempic (семаглутид), который в последнее время активно используется украинцами как средство для похудения. Об этом говорится в журналистском расследовании РБК-Украина.

Препарат, официально зарегистрированный в Украине как средство для лечения диабета ІІ типа, сегодня активно обсуждается в политических и бизнес-кругах как "укол для похудения". Однако легальные поставки "Оземпика" в Украину отсутствуют, и, по данным журналистов, препарат попадает в страну по нелегальным каналам.

В ходе расследования выяснено, что Бабенко в прошлом владел долей в ЧАО "Медфарком-Центр" - компании, которая была многолетним дистрибьютором Novo Nordisk в Украине. Эта компания дважды фигурировала в делах Антимонопольного комитета: в 2018 и 2021 годах на нее были наложены штрафы за антиконкурентные действия, связанные с установлением цен на продукцию Novo Nordisk. Сумма второго штрафа достигла 188 млн грн.

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Кроме того, согласно данным судебного реестра, Бабенко трижды признавали виновным в нарушении налогового законодательства во время его работы в "Медфарком-Центре" - в 2015, 2016 и 2019 годах. Избежать наказания удавалось из-за сроков давности или отсутствия состава преступления.

На запрос журналистов о его возможной причастности к неофициальным поставкам Ozempic нынешний чиновник Минздрава ответил: "Я не знаю, как он попадает в Украину. Это не наша компетенция. Это вопрос к Гослекслужбе".

В то же время, по словам представителей Гослекслужбы, в стране фиксируются факты продажи препарата без лицензий, через неофициальные сайты и даже в сетях аптек. В Николаеве, в частности, судом была арестована партия поддельного "Оземпика" после жалобы пациента на ухудшение здоровья. Другие дела зафиксированы в Ужгороде, Львове и Харькове.

"Когда лекарства попадают в страну в обход официальных каналов - это риск для здоровья. Особенно, если речь идет о препарате, который имеет температурные требования к транспортировке", - отметил заместитель председателя Гослекслужбы Геннадий Вовк.

Спрос на препарат, согласно расследованию, стремительно растет. На фоне глобального тренда его используют не только пациенты с диабетом, но и публичные лица - от шоуменов до политиков. Из-за этого формируется теневой рынок, где стоимость препарата в разы превышает номинальную.

В комментарии РБК-Украина Бабенко отрицал какую-либо причастность к поставкам препарата VIP-клиентам, заявив, что не имеет связи с компанией-производителем и ее представителями. "Это продукция компании Novo Nordisk - и формат эксклюзивных договоренностей здесь исключен", - сказал он.

Журналисты направили запросы в Минздрав, Гослекслужбу и украинское представительство Novo Nordisk с просьбой предоставить официальные разъяснения относительно возможного конфликта интересов и механизма распространения препарата.

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