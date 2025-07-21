Ежеквартальная отчетность уменьшит бюрократическую нагрузку и волокиту с отчетами.

В Украине с 2026 года для физических лиц-предпринимателей (ФОП) будет восстановлена квартальная отчетность вместо ежемесячной, которая была внедрена в 2025 году. Об этом в эфире "Эспрессо" сообщила народный депутат Галина Васильченко.

"До 1 января 2025 года физические лица-предприниматели и юридические лица подавали отчетность по своим наемным работникам один раз в квартал. Это отчетность по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ) и также военного сбора", - сказала она.

Однако в прошлом году по инициативе Минэкономики была поддержана норма, чтобы такую отчетность перевести на ежемесячную. По словам нардепа, обоснование ежемесячной отчетности заключалось в том, чтобы видеть текучесть кадров и другие данные, когда предоставляется предприятию "критичность" с целью бронирования.

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"Очевидно, что нужно разделить эти отчетности, вернуть для физических лиц-предпринимателей квартальную отчетность. Меньше бюрократической нагрузки, меньше дополнительной волокиты с отчетами", - рассказала Васильченко.

Она также подчеркнула, что такая отчетность, которая была внедрена на 2025 год, никоим образом не влияет на налоговые поступления.

"Удалось эту норму поправкой исправить. И уже с 2026 года будет возвращена ежеквартальная отчетность для ФОП", - добавила нардеп.

Отчетность от предприятий

С 5 июля в Украине возобновилось обязательное представление государственной статистической отчетности для предприятий, которое было ограничено с началом полномасштабного вторжения.

Также сообщалось, что руководители предприятий, учреждений и организаций должны были до 20 июня подать в территориальные центры комплектования (ТЦК) отчетность о наличии транспорта, его технического состояния, а также работников, управляющих этой техникой.

При этом эта обязанность касается только юридических лиц, а физические лица и ФЛП были освобождены от представления такой отчетности. В случае непредставления отчета предприятию грозила административная ответственность в виде штрафа от 34 000 до 59 500 гривень.

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