Песков подтвердил, что Путин посетит Китай для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

В Кремле заявили, что не исключают встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в сентябре в Пекине. Об этом сказал представитель Кремля Дмитрий Песков, информирует Reuters.

Он, в частности, подтвердил, что российский правитель посетит Китай для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, но заявил, что не слышал, планирует ли Трамп туда поехать.

"Вы знаете, что мы готовимся к поездке в Пекин, наш президент готовится к этой поездке... Но мы не слышали, что президент Трамп также едет туда, в Пекин", - отметил Песков, отвечая на вопрос, могут ли оба лидера встретиться, в том числе, возможно, и в трехстороннем формате с лидером Китая Си Цзиньпином.

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По его словам, если так случится, что Трамп будет в Пекине, то нельзя исключать, что "будет поднят вопрос целесообразности проведения встречи".

Вероятная встреча в Пекине Трампа, Си и Путина

Как сообщал УНИАН, Си Цзиньпин намерен организовать встречу с Трампом и Путиным. На прошлой неделе издание The Times писало, что встреча, на которую китайский лидер собирается пригласит президента США, должна быть посвящена окончанию Второй мировой войны. Также отмечалось, что на действе будет и Путин.

Ранее Песков по поводу статьи в The Times заявлял журналистам, что ничего не знает о возможной встрече Путина, Си и Трампа в Пекине в сентябре.

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает возможной встречу Трампа, Си и Путина в Пекине 2 сентября. При этом он высказал мнение, что кремлевскому правителю и китайскому руководителю однозначно не удастся "наброситься" на президента США, мол, "на Трампа наехать сложно". Также Климкин сказал, что возможна попытка США, Китая и России "поделить мир на троих", однако он отметил, что есть и другие игроки, которые имеют свои "карты".

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