Православный праздник сегодня в народе получил название Мария-ягодница.

22 июля по новому церковному календарю чествуют святую Марию Магдалину - одну из самых почитаемых в христианстве. Кем была эта женщина, какие традиции и приметы связаны с днем, а также что за праздник сегодня церковный отмечают по юлианскому (старому) календарю - читайте в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - что отмечают по новому и по старому стилю

22 июля (по старому стилю это 4 августа) в православии вспоминают святую равноапостольную Марию Магдалину, одну из жен-мироносиц и учениц Иисуса Христа.

Согласно Евангелию, Мария была родом из города Магдалы в Галилее (современный Израиль). В Писании сказано, что она была необычайно красива, но вела грешную жизнь (ою этом до сих пор спорят), пока не встретила Христа. После того, как Спаситель исцелил ее и изгнал семь демонов, она последовала за Ним и стала одной из Его учениц.

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Мария Магдалина присутствовала, когда распинали Христа, а после пришла к Его гробу с благовониями (миром), чтобы умастить тело. В гробнице она не обнаружила тело и стала плакать - тогда ей первой явился воскресший Иисус. Именно Мария рассказала другим эту весть.

Также, согласно преданию, она отправилась в Рим, чтобы поведать о чуде императору Тиберию. Согласно легенде, женщина принесла правителю яйцо (с пустыми руками идти нельзя было) и сказала - "Христос воскрес!". Но Тиберий усомнился и засмеялся - мол, воскресение человека столь же невероятно, как и то, чтобы яйцо, которое она принесла, стало красным. В тот же миг яйцо в руке женщины окрасилось в красный цвет. С этим случаем и связывают традицию красить яйца на Пасху в красный.

Умерла Мария в Эфесе, в IX веке мощи святой перенесли в Константинополь, а сегодня частицы их хранятся в разных уголках мира.

Также сегодня по новому стилю вспоминают перенесение мощей священномученика Фоки, епископа Синопского.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - в юлианском календаре 22 июля чтят святого Панкратия, епископа Тавроменийского.

О чем молиться в день Марии Магдалины, что нужно и чего нельзя делать сегодня

Святую Марию Магдалину считают покровительницей женщин и семьи и заступницей от холеры. В день памяти святой у нее просят исцеления от болезней, семейного благополучия, подарить красоту.

В народе день называют Марья-ягодница, Огненная Мария - святую, как и Илью-пророка, почитают как повелительницу молний и грома.

Одна из народных традиций дня - утром нужно собрать "серебряную" росу, по поверью, она возвращает коже румянец, молодость и белизну. Хорошо в эту дату постирать занавеси и вымыть окна, чтобы впустить в дом так называемый "Марьин свет" - на достаток и благополучие. Если день погожий, нужно полить растения, тогда они будут расти крепкими и плодоносить щедро.

22 июля Церковь, как и в любой другой день, призывает не грешить, быть смиренными и добрыми. Не одобряются сквернословие, не приемлемы в этот день ссоры, зависть, злоба, клевета. Не следует отказывать в помощи.

Как уже говорили, Марию в народе почитают как повелительницу гроз и молний, поэтому в день ее памяти стараются не работать в поле или на огороде - считается, что гроза может застать врасплох и ударить молнией. Этот запрет особенно касается женщин. Также во время грозы нельзя оставлять окна и двери открытыми - по поверьям в дом может проникнуть нечистая сила. Однако с практической точки зрения это правило связано с безопасностью: сквозняк и открытые проемы увеличивают риск удара молнии.

Приметы на 22 июля - о чем говорит природа

По приметам дня можно понять, какими будут урожай и погода:

туман утром стелется по земле - к тихому и солнечному дню;

большая роса выпала - к неурожаю льна;

гроза началась - будет хороший сенокос и урожай гречки, ячменя и пшеницы;

лягушки не вылазят из воды - к сухой погоде, прыгают на берегу - к дождю.

На Марию-ягодницу собирают малину и другие ягоды на зиму - приметы говорят, что в это время они имеют целебную силу.

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