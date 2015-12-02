Турция заявила о пересмотре позиции относительно реакции на российские санкции

Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Haber Türk.

По его словам, правительство проведет "консультации с вооруженными силами и всеми остальными ведомствами".

Относительно вопроса о россиянах, проживающих в Турции, Эрдоган указал, что они имеют права и подчиняются законам, "не уважать которые Турция не может".

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"Турция не станет, руководствуясь эмоциями, например, выдворять тех, кто приехал сюда из России, купил квартиру, поселился", - сказал он.

Россия в контексте нынешнего кризиса в отношениях с Турцией "подходит к проблеме эмоционально", считает президент Турции Тайип Эрдоган.

"Демонстрируемая Россией позиция недипломатична. Они подходят к проблеме эмоционально, - утверждал Эрдоган. - Нехорошо сразу начинать разговор о санкциях. Когда все ввели санкции против России, Турция этого не сделала. Мы сказали, что Россия - наш стратегический партнер, и мы продолжим поставлять ей продовольствие", - сказал он. С его точки зрения, решение России отказаться от турецких продуктов "несерьезно для государства".

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"Мы в этой ситуации ведем себя благородно. Мы не говорим с ними (с россиянами) на том же языке, стараемся использовать дипломатию. И мы ждем, что они также изменят подход", - сказал турецкий президент.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет,нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.

28 ноября президент России Владимир Путин ввел против Турции санкции, в частности, о запрете ввоза отдельных видов товаров, выполнения услуг, а также приостановил действие безвизового режима.