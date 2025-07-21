По меньшей мере 60% от общего количества дронов – беспилотники типа "Шахед".

Среднестатистически Россия использует 5-5,5 тысячи единиц различных дронов ежемесячно для атак на Украину. Об этом заявил эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце в эфире телеканала "Киев24".

"Если говорить об использовании средств средней, большой дальности, то есть это "Шахеды", "Герани", "Герберы" и т.д., то именно на "Шахеды" приходится более 2 тысяч 700 единиц в месяц. Остальные типы изделий, как правило, около 2 тысяч единиц. То есть в целом Россия на сегодняшний день использует 5-5,5 тысячи единиц таких средств поражения, из которых не менее 60% – беспилотники типа "Шахед", – рассказал Долинце.

Он подчеркнул, что от атаки к атаке это соотношение может варьироваться, но если говорить о среднемесячном количестве, то это где-то от 60% до 40%.

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Также Долинце отметил, что РФ использует и различные типы боевых частей для дронов – от обычных весом около 50 кг, до боевых частей с увеличенным весом. Преимущественно речь идет о боевых частях до 90 кг.

Кроме того, эксперт добавил, что если говорить об использовании дронов-обманок или фальш-целей, то уже неоднократно выявляли, что они тоже могут нести дополнительно боевые элементы и так же представлять угрозу для населения и инфраструктуры. В целом фальш-цели и обманки враг использует с целью перегрузить нашу противовоздушную оборону, благодаря чему обеспечивается проход хотя бы части вражеских воздушных средств поражения к целям.

Использование дронов во время атак РФ по Украине

Недавно глава ситуационного центра по Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что россияне РФ значительно расширяют мощности по выпуску дронов и планируют запускать по Украине 2 тыс. дронов в сутки.

В Воздушных силах ВСУ, комментируя это заявление, призвали экспертов, в том числе западных, осторожно оперировать этими цифрами, потому что это помогает российской пропаганде, которая все время пытается запугивать украинцев и мир якобы "огневой мощью" РФ.

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