Франкен считает, что нападение РФ на одну из стран-членов НАТО может быть похоже на то, что происходило на Донбассе в 2014 году.

Россия может напасть на одну или несколько стран НАТО в будущем. Тем не менее такой сценарий не будет похож на полномасштабное вторжение в Украину. Такое мнение высказал министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью "Телеграфу".

"Думаю, они не начнут с полномасштабного вторжения на территорию НАТО. Скорее, это может быть что-то вроде сценария, подобного тому, который был на Донбассе в 2014 году: все начинается с "восстания" русскоязычного меньшинства, которое должна "защитить родина". Затем появляются так называемые "зеленые человечки", якобы не российские военные, а просто люди, которые вдруг пришли защищать русское меньшинство", - заявил он.

Франкен отметил, что Россия совершила подобное в Грузии и Молдове. Он считает, что Москва не решится совершить открытое нападение на одну из стран-членов НАТО, включая Финляндию, так как россияне знают, что проиграют.

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"Подход будет гораздо более изощренным. Условно говоря, они могут захватить город, например, в Эстонии, а потом сказать: "Нам нужно защитить россиян здесь. Этот город наш. Это - Россия", - добавил глава Минобороны Бельгии.

Франкен отметил, что полномасштабное вторжение России в одну или несколько стран-членов НАТО маловероятно. По его словам, это может быть более сложное вмешательство.

Украина раскрыла США планы России по нападению на НАТО - что известно

Ранее стало известно, что глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов во время встречи со спецпредставителем президента США Китом Келлогом раскрыл данные разведки о подготовке России к нападению на НАТО. Американскую сторону ознакомили с текущей оперативной обстановкой, оценкой планов РФ до 2036 года.

Буданов отметил, что амбиции Кремля охватывают всю Европу. Тем не менее он заверил, что при поддержке США эту угрозу можно ликвидировать.

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