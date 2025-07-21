Курс гривни к евро установлен на уровне 48,79 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 22 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,82 гривни за доллар, то есть украинская валюта ослабла на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,79 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 18 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,83/41,86 грн/долл., а евро - 48,80/48,83 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составлял 41,70 грн/долл., а продать доллар можно было по курсу 41,65 гривни. Курс евро в обменниках остановился на отметке 48,92 гривни за единицу европейской валюты, а курс продажи - 48,75 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 21 июля подешевел на 9 копеек и составил 41,90 гривни за доллар, а курс евро вырос на 5 копеек и составлял 48,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 41,30 гривни, а евро - по курсу 47,90 гривни за единицу иностранной валюты.

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