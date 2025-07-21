Россияне начали чаще сбивать украинские разведдроны: 'Флеш' рассказал, как помешать врагу

Украинцы показали врагу, насколько эффективными могут быть разведывательные дроны.

Российские оккупанты сбивают все больше украинских разведывательных дронов. Эту практику начало вражеское подразделение "Рубикон", а сейчас ей обучаются другие военные. Об этом рассказал специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

"Больше всего страдают "Лелеки", "Горы", "Шарки" и FlyEye", - поделился эксперт.

По словам "Флеша", это было неизбежно, так как украинцы показали врагу, насколько эффективными могут быть разведывательные дроны. Он подчеркнул, что пока Украина не создала эффективные контрмеры против зенитных дронов, но это возможно.

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Эксперт отметил, что сейчас Украина использует средства РЭБ против канала управления зенитными дронами врага. По его словам, этот метод сомнителен по ряду причин.

"Мы не знаем, в каком диапазоне управляется зенитный дрон, а подавлять все частоты - это утопия", - написал "Флеш".

Также эксперт высказался о РЭБ формата "Зеркальца" по аналоговому видеоканалу. Он считает, что этот метод эффективен, но противник быстро перешел на цифровые каналы видео.

"Система "Ухилянт" на крыльях эффективна не на 100 процентов и даже не на 70, но лучше, чем ничего. Поиск пилотов зенитных дронов тоже сложный путь", - добавил эксперт.

Бескрестнов заявил, что важной контрмерой является поиск радиолокационных станций (РЛС). Он подчеркнул, что враг не сразу начал активно сбивать разведдроны Украины, так как у него не было эффективной и компактной трехкоординатной РЛС.

"Без нее сбивать крылья невозможно. Так же как сложно искать и сбивать наши бомберы. Поэтому важно идентифицировать тип РЛС, который применяет противник, и искать их по фронтам. Я почти уверен, что эти РЛС китайского производства. Ну и думаем над системами защиты крыльев", - заявил эксперт.

"Флеш" добавил, что россияне увеличили производство своих разведывательных дронов. Он отметил, что из-за этого Украине приходится выпускать больше снарядов.

ВСУ получили новые БПАК, которые могут уничтожать разведдроны врага

Ранее в Министерстве обороны поделились, что Вооруженные силы Украины получили новые беспилотные авиационные комплексы WINFLY. Они могут поражать не только наземные цели, но и уничтожать вражеские разведдроны.

Отмечается, что WINFLY - это беспилотные авиационные комплексы украинского производства. При их разработке учитывались рекомендации и опыт фронтовых операторов БПЛА.

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