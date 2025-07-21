На западе страны температура наоборот 22 июля снизится.

Во вторник, 22 июля, в Украине станет жарче. Во многих областях температура повысится до +35°. Только на западе страны наоборот станет на пару градусов свежее - тут в течение дня будет не выше +25°...+30°. Также в западных областях ожидаются дожди и грозы, которые доберутся до северных, Винницкой и Черкасской областей. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +30°, дождь.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +25°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +25°, дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +25°, дождь с гроозой.

В Тернополе 22 июля ночью будет +19°, днем +26°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°, дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +20°, днем +29°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°, дождь.

В Виннице завтра будет +18°...+30°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире во вторник ночью будет +18°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+27°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +20°, днем +32°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +32°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +19°...+30°.

В Одессе 22 июля - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +31°.

В Херсоне во вторник ночью будет +22°, днем +35°, ясно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +35°.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +34°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +28°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +29°.

В Днепре температура ночью будет +21°, днем +32°, практически безоблачно.

В Симферополе во вторник будет ясно, +20°...+32°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +33°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +33°.

22 июля - какой праздник, приметы погоды

22 июля - день Панкрата и Кирилла. Если ласточки летают низко над землей, будет дождь.

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