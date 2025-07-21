Во вторник, 22 июля, в Украине станет жарче. Во многих областях температура повысится до +35°. Только на западе страны наоборот станет на пару градусов свежее - тут в течение дня будет не выше +25°...+30°. Также в западных областях ожидаются дожди и грозы, которые доберутся до северных, Винницкой и Черкасской областей. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +30°, дождь.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +25°, дождь.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +25°, дождь.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +25°, дождь с гроозой.
- В Тернополе 22 июля ночью будет +19°, днем +26°, небольшая облачность, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°, дождь.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°, дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +20°, днем +29°, практически безоблачно.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°, дождь.
- В Виннице завтра будет +18°...+30°, небольшая облачность, дождь.
- В Житомире во вторник ночью будет +18°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.
- В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+27°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет ночью +20°, днем +32°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +32°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +19°...+30°.
- В Одессе 22 июля - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +31°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +22°, днем +35°, ясно.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +35°.
- В Запорожье температура ночью +21°, днем +34°, практически безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +28°, небольшая облачность, дождь.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +29°.
- В Днепре температура ночью будет +21°, днем +32°, практически безоблачно.
- В Симферополе во вторник будет ясно, +20°...+32°.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +33°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +33°.
22 июля - какой праздник, приметы погоды
22 июля - день Панкрата и Кирилла. Если ласточки летают низко над землей, будет дождь.