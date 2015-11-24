На границе с Турцией сбит Су-24 российской авиагруппы - Минобороны РФ

В Минобороны РФ утверждают, что сбитый в Сирии Су-24 "не нарушал воздушного пространства Турции, это зафиксировано объективными средствами контроля", сообщает ТАСС.

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Отмечается, что пилотам сбитого в Сирии Су-24, по предварительным данным, удалось катапультироваться, их судьба уточняется.

"Также выясняются обстоятельства падения российского самолета. Минобороны РФ отмечает, что все время полета самолет находился исключительно над территорией Сирии. Это зафиксировано объективными средствами контроля", - сказали в Минобороны РФ.

#SONDAKİKA! Türkmen Dağı'nın yakınına savaş uçağı düştü... Uçağın düşme anını Habertürk TV ekibi görüntüledi https://t.co/PCUK9Z6RTA — Habertürk TV (@HaberturkTV) 24 Листопад 2015

Напомним, ранее о крушении военного самолета в Сирии на границе с Турцией сообщили СМИ.



