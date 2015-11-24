На границе с Турцией сбит Су-24 российской авиагруппы - Минобороны РФ

10:54, 24 ноября 2015
Мир
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На территории Сирии "предположительно в результате обстрела с земли" потерпел крушение самолет российской авиагруппы.

Самолет / twitter.com/

В Минобороны РФ утверждают, что сбитый в Сирии Су-24 "не нарушал воздушного пространства Турции, это зафиксировано объективными средствами контроля", сообщает ТАСС.

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Самолет / twimg.com/media

Отмечается, что пилотам сбитого в Сирии Су-24, по предварительным данным, удалось катапультироваться, их судьба уточняется.

"Также выясняются обстоятельства падения российского самолета. Минобороны РФ отмечает, что все время полета самолет находился исключительно над территорией Сирии. Это зафиксировано объективными средствами контроля", - сказали в Минобороны РФ.

Напомним, ранее о крушении военного самолета в Сирии на границе с Турцией сообщили СМИ.


 

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