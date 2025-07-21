Температура воздуха была значительно выше, чем в среднем за последние 20 лет.

Недавно жара в Средиземном море была настолько сильной, что вызвала беспокойство у ученых относительно состояния морских обитателей, пишет The Guardian .

Климатический кризис, вызванный деятельностью человека, делает морскую жару более интенсивной и длительной. Как отмечает издание, температура поверхности моря у побережья Майорки с конца июня этого года превышает + 30°C.

Генеральный директорат по вопросам морского хозяйства Португалии сообщил, что южный регион Алгарве пережил жару в период с 28 июня по 9 июля. Указывается, что в этот промежуток времени температура воздуха была значительно выше, чем в среднем за последние 20 лет. Примечательно, что в некоторых районах температура превышала норму на 5°C.

Видео дня

Издание отмечает, что последняя морская жара стала самой экстремальной для западного Средиземноморья для этого времени года. Хотя и температура поверхности моря выше 30°C не является чем-то чрезвычайным для конца лета, но в июне подобные условия являются беспрецедентными.

Прогнозируется, что влияние жары на морскую дикую природу и экосистемы может быть значительным. Жара может истощить энергию морских существ до такой степени, что они больше не смогут выжить. Есть определенные доказательства, что в жару некоторые виды переходят в режим выживания и не размножаются.

Между тем, в Южной Корее из-за сильных ливней погибли по меньшей мере четыре человека, два человека до сих пор считаются пропавшими без вести.

Кроме этого, в материале говорится, что тропический шторм Вифа принес ливни и сильный ветер в юго-восточную Азию. Непогода ударила по частям Филиппин и югу Тайваня. Далее шторм обрушился на Гонконг, а, согласно прогнозам, на этой неделе достигнет северного Вьетнама.

Погода в Украине в ближайшие дни

Ранее УНИАН сообщал, что синоптик Наталья Диденко сообщила, что во вторник, 22 июля в большинстве областей ожидается повышение температуры воздуха. Синоптик предупредила, что в некоторых регионах прогнозируется сильная жара. В то же время, в западных областях будет менее жарко.

Также мы писали, что синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что на этой неделе в Украине стоит ожидать неустойчивую погоду. Он прогнозирует жару, колебания температуры и осадки. Кибальчич добавил, что температура воздуха будет немного выше нормы в третьей декаде июля.

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