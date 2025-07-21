Переговоры в Стамбуле: Россия подтвердила готовность к третьему раунду

В Кремле отметили, что для сближения позиций сторон по мирному урегулированию нужна "большая дипломатическая работа".

Россия подтвердила свою позицию относительно участия в третьем раунде переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу Киева возобновить диалог.

"С российской стороны нет никаких изменений в переговорной группе. Вы знаете, что мы выступаем за проведение третьего раунда. Как только окончательно будет понимание по датам, мы вас проинформируем", - сказал Песков в эфире радио "Маяк", цитирует "Медуза".

Журналисты также поинтересовались о проектах меморандумов, которыми обменялись стороны.

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"Есть наш проект меморандума и есть проект меморандума, который передан украинской стороной. Должен быть обмен мнениями и переговоры по этим двум проектам, которые пока являются абсолютно диаметрально противоположными", - подчеркнул Песков.

Он добавил, что для сближения позиций "предстоит большая дипломатическая работа".

Что предшествовало

Ранее Украина заявила об инициативе провести новый раунд переговоров, предположительно, в нейтральной стране, с фокусом на гарантиях безопасности, гуманитарных вопросах и восстановлении территориальной целостности.

По данным турецких СМИ, на этой неделе в Стамбуле запланированы мирные переговоры между Россией и Украиной. Предварительно делегации планируют встретиться в среду или четверг - 23-24 июля.

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