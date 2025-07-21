Россияне быстро наращивают мощности для обстрелов Украины, что создает проблемы для нашей страны. Об этом рассказал заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в комментарии YouTube-каналу "РБК-Украина".
Он отметил, что Россия использует больше средств воздушного поражения, включая беспилотники различного типа и ракеты. Романенко добавил, что враг также запускает по Украине больше имитаторов ударных дронов.
"Они пытаются модернизировать, совершенствовать эти средства и, в соответствии с тем, насколько это им удается, менять тактику применения для того, чтобы улучшить, повысить свою эффективность действий", - сказал он.
Романенко подчеркнул, что россияне также изменили порядок использования ударных БПЛА. Он напомнил, что ранее враг запускал беспилотники по маршруту на высоте до одного километра, а уже вблизи цели они снижались. Теперь же ситуация изменилась.
"Сейчас это делается наоборот. Они забираются на высоты от 1,5 до 4 км. И это именно порядок применения, тактика", - объяснил заместитель начальника Генштаба.
По словам Романенко, на таких высотах украинским мобильным группам сложно обнаруживать и сопровождать дроны, особенно ночью. Именно поэтому вражеские БПЛА чаще попадают по целям.
Рои российских дронов стали проблемой для Украины
Ранее в Financial Times писали, что в последние месяцы российские беспилотники поражают цели в три раза чаще, чем обычно. По данным издания, тактика Москвы по запуску целого роя дронов оказалась эффективной.
Аналитики отметили, что частота атак российских БПЛА достигла самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину. В среднем около 15% дронов РФ прорывали украинскую оборону в период с апреля по июнь.