Романенко поделился, что россияне изменили порядок использования ударных БПЛА.

Россияне быстро наращивают мощности для обстрелов Украины, что создает проблемы для нашей страны. Об этом рассказал заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в комментарии YouTube-каналу "РБК-Украина".

Он отметил, что Россия использует больше средств воздушного поражения, включая беспилотники различного типа и ракеты. Романенко добавил, что враг также запускает по Украине больше имитаторов ударных дронов.

"Они пытаются модернизировать, совершенствовать эти средства и, в соответствии с тем, насколько это им удается, менять тактику применения для того, чтобы улучшить, повысить свою эффективность действий", - сказал он.

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Романенко подчеркнул, что россияне также изменили порядок использования ударных БПЛА. Он напомнил, что ранее враг запускал беспилотники по маршруту на высоте до одного километра, а уже вблизи цели они снижались. Теперь же ситуация изменилась.

"Сейчас это делается наоборот. Они забираются на высоты от 1,5 до 4 км. И это именно порядок применения, тактика", - объяснил заместитель начальника Генштаба.

По словам Романенко, на таких высотах украинским мобильным группам сложно обнаруживать и сопровождать дроны, особенно ночью. Именно поэтому вражеские БПЛА чаще попадают по целям.

Рои российских дронов стали проблемой для Украины

Ранее в Financial Times писали, что в последние месяцы российские беспилотники поражают цели в три раза чаще, чем обычно. По данным издания, тактика Москвы по запуску целого роя дронов оказалась эффективной.

Аналитики отметили, что частота атак российских БПЛА достигла самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину. В среднем около 15% дронов РФ прорывали украинскую оборону в период с апреля по июнь.

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