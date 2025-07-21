У больных - острые кишечные расстройства, проблемы с кожей, при попадании в кровоток - рожистое воспаление.

В Европе бьют тревогу из-за бактерий Vibrio, которые стремительно размножаются в теплой морской воде. В то же время, по словам эколога Владислава Балинского, опасные вибрионы постоянно обитают в Черном море, но украинцы более привычны к подобным инфекциям.

Как пишет DW, вибриоз - сезонная летняя инфекция, бактерии активно размножаются на популярных пляжах. Западные специалисты утверждают, что между инфекциями, вызываемыми Vibrio, и глобальным потеплением прослеживается связь - бактерии прекрасно чувствуют себя в теплой воде низкой солености. Но Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний предупреждает об увеличении риска в жару.

"В Балтийском море температура поверхности воды повышается, а соленость снижается, что, как отмечают исследователи, является следствием изменения климата. С ростом температуры воды растет и количество заражений Vibrio в северных странах...", - сообщает издание.

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Журналисты пишут: речь об инфекции, которая может привести к тяжелым последствиям, включая смерть, особенно у людей с ослабленным иммунитетом. Основные виды опасных бактерий - Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus и Vibrio alginolyticus, а некоторые инфекции Vibrio вызывают некротизирующий фасциит - разрушение тканей вокруг открытой раны. Кроме того, определенные штаммы Vibrio vulnificus приводят к тяжелым состояниям, требующим интенсивной терапии или даже ампутации конечности.

В США примерно каждый пятый зараженный Vibrio vulnificus умирает в течение двух дней, всего в Америке ежегодно фиксируется около 80 000 заболеваний и 100 смертей, вызванных Vibrio.

Как отмечает DW, чаще всего инфекция попадает в организм через желудочно-кишечный тракт при употреблении сырых или недостаточно обработанных термически морепродуктов - устриц, мидий и др. Также можно заразиться, наглотавшись загрязненной морской воды, через поврежденную кожу и тому подобное.

Журналисты утверждают, что в Европе наибольшая концентрация Vibrio наблюдается в Балтийском море, что угрожает жителям прибрежных районов Дании, Германии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Швеции, Литвы, Польши и России. Также бактерии встречаются у побережья Северного моря - под угрозой Нидерланды и Бельгия, и в Черном море - Румыния, Болгария, Турция, Украина.

"В июне Европейское агентство по охране окружающей среды сообщило, что "недавние морские тепловые волны привели к беспрецедентному росту количества вибриозовых инфекций вдоль побережья Балтийского и Северного морей". По расчетам агентства, средняя температура поверхности Балтийского моря повысилась с менее чем 1 ºC в 1990 году до около 0,5 ºC в 2024-м. Другие исследования указывают: из-за изменения климата увеличился речной сток в Балтику, что снижает соленость воды и создает благоприятную среду для Vibrio", - отмечает DW.

Как пояснил УНИАН руководитель общественной организации "Зеленый лист", химик, биолог Владислав Балинский, к Vibrio относится ряд вибрионов, из которых 12 вызывают определенные заболевания, среди них - холера. Эколог рассказал:

"Все виды в Украине известны и описаны. Они вызывают острые кишечные расстройства, проблемы с кожей, при попадании в кровоток - рожистое воспаление. Но для этого нужен ряд условий, например, их "устраивает" небольшая соленость Черного моря, а Средиземное для них - слишком соленое".

Он пояснил, что для европейцев распространение бактерий в потеплевшей из-за климата воде стало своеобразной новостью.

"Что для европейцев - ой-ой-ой, для нас - обычная история. Просто у нас кишечные заболевания, подхваченные в морской воде, обычно остаются незамеченными и редко приобретают пандемический характер", - пояснил Балинский.

По его словам, Vibrio parahaemolyticus - один из самых распространенных патогенных вибрионов из встреч в Одесском заливе - часто вызывает кишечные инфекции (гастроэнтериты). Одним из путей заражения, как пояснил специалист, в литературе описан через морепродукты, в частности двустворчатые моллюски. Заразившиеся отдыхающие редко связывают болезнь с купанием в море, не обращаются за медицинской помощью. Как подчеркнул эколог, так или иначе, но чаще всего недомогание проходит за несколько дней.

"В Одесском заливе человеку, который впервые приехал на море, не заболеть чем-то почти невозможно. Ведь мы имеем проблемы с канализационными стоками, соленость воды также достаточно низкая, дети во время купания глотают эту воду, а потом страдают от диареи, родители думают, ребенок, мол, не то что-то съел", - подчеркнул эколог.

По его словам, в Одессе ситуацию спасает, в частности такое явление как апвеллинг (вертикальное перемешивание слоев морской воды), которое вызывают постоянные ветры. Балинский акцентировал:

"Море активно перемешивается, на поверхность поднимаются холодные слои - при жаре последнюю неделю температура воды не превышает плюс 16, что не способствует распространению патогенных вибрионов".

Ситуация в оккупированном Крыму

Как писал УНИАН, во временно оккупированном Крыму значительно обмелело уникальное озеро Мойнаки, в котором содержатся лечебные грязи. По словам местных жителей, оккупационные власти не обращают внимания на проблему, при этом вода уже отступила на десятки метров. В то же время так называемые "туристы" из РФ подгоняют автомобили прямо к урезу воды грязелечебного озера.

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