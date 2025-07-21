Ближе к ночи в столице ожидается дождь.

Во вторник, 22 июля, в Киеве станет гораздо жарче. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице будет +19°...+20°, а днем температура повысится до +30°. День будет практически безоблачный, только ближе к ночи в столице ожидается дождь.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление стабильно пониженное, 740 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +25°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +25°, дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +25°, дождь с грозой.

В Тернополе 22 июля ночью будет +19°, днем +26°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°, дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +20°, днем +29°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°, дождь.

В Виннице завтра будет +18°...+30°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире во вторник ночью будет +18°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+27°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +20°, днем +32°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +32°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +19°...+30°.

В Одессе 22 июля - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +31°.

В Херсоне во вторник ночью будет +22°, днем +35°, ясно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +35°.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +34°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +28°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +29°.

В Днепре температура ночью будет +21°, днем +32°, практически безоблачно.

В Симферополе во вторник будет ясно, +20°...+32°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +33°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +33°.

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