Сирийская оппозиция обвинила Россию в сотрудничестве с ИГИЛ

Об этом заявил начальник Генштаба Свободной армии Сирии (САС) генерал-майор Ахмед Халид Бирри, сообщает Aa.com.tr.

"Россия сотрудничает как с режимом, так и с ИГИЛ. Иначе говоря, Россия не ставит перед собой цели вести борьбу с терроризмом", - подчеркнул генерал.

По его словам, предположительно, Россия приобретают нефть у ИГИЛ.

"Предполагается, что на востоке Хомса и других районах страны расположены вторые в мире по величине месторождения газа. Таким образом, русские хотят защитить их в собственных интересах. Для нас очевиден тот факт, что ИГИЛ является партнером режима и действует синхронно с ним. Последние события указывают на то, что режим Асада и Россия приобретают нефть у ИГИЛ. Недавно были перехвачены переговоры между боевиками ИГИЛ и российскими командирами, которые руководят атаками", - сказал он.

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Вместе с тем, по его словам, необходимо создание предложенной Турцией зоны безопасности на севере Сирии.

"Это сузит возможности России в приграничной зоне. Для того, чтобы воспрепятствовать этому, Россия интенсифицировала атаки в рамках военной операции в Сирии", - отметил он.

Напомним, доход боевиков "Исламского государства" от продажи нефти составляет $40 млн в месяц, заявили власти США. По их данным, большую часть контрабандного сырья покупает правительство Башара Асада.