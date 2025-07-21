Пилот пытался отвести самолет от густонаселенных районов, но не смог.

В Бангладеше произошло крушение учебного самолета ВВС, в результате которого погибли по меньшей мере 19 человек и еще 164 человека получили ранения. Он врезался в колледж и школьный кампус в Дакке, пишет Reuters.

Отмечается, что вскоре после взлета с базы ВВС Бангладеша в Курмитоле в 13:06 по местному времени у самолета F-7 BGI возникли технические проблемы. Представитель армии подполковник Сами Уд Доула Чоудхури рассказал журналистам, что пилот пытался отвести самолет от густонаселенных районов.

"Несмотря на все его усилия, самолет врезался в двухэтажное здание, принадлежащее школе и колледжу Milestone", - добавил он.

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Военные сообщили журналистам, что пилот также погиб в результате крушения самолета. Для расследования инцидента была создана комиссия.

"Третьеклассник был доставлен в больницу мертвым, а трое других, в возрасте 12, 14 и 40 лет, были госпитализированы", - поделился с журналистами Бидхан Саркер, заведующий отделением ожоговой хирургии в Медицинском колледже и больнице Дакки.

В агентстве напомнили, что F-7 BGI является последней и самой совершенной модификацией китайской серии самолетов Chengdu J-7/F-7, которые, в свою очередь, являются лицензионной версией советского МиГ-21.

Крушение частного самолета в Лондоне - что известно

Напомним, что 13 июля в лондонском аеропорту Саутенд при взлете разбился двухмоторный самолет Beechcraft King Air B200. Вскоре после падения очевидцы заметили огненный шар.

Позже выяснилось, что в результате авиакатастрофы погибли все четыре человека, которые находились на борту. Рейс SUZ1 направлялся в аэропорт Лелистад в Нидерландах.

На борту, в частности, находилась 31-летняя медсестра Мария Фернанда Рохас Ортис. Это был ее первый день на новой работе.

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