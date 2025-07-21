Сколько стоит собрать ребенка в школу в Украине: родителям придется раскошелиться

Родителям советуют откладывать на подготовку к школе в среднем 10 000 гривень

За последние годы жизнь украинских школьников кардинально изменилась – карантин и война заставили пересмотреть подходы к обучению. Несмотря на новые сложные условия, расходы в школу все еще беспокоят родителей.

Команда Inweb проанализировала тенденции в сезоне Back to school. Они разделили расходы на три группы: начальная школа, средняя и старшая.

Отмечается, что в прошлом году общие расходы на ученика начальных классов составили 4000 - 12000 гривень с учетом канцелярии, одежды и обуви. В средней школе расходы оценили в 3000 − 7000 тысяч гривень. Снижение затрат объясняется тем, что дети будут повторно использовать часть вещей базового набора. Затраты на ученика старших классов еще меньше – 1500 - 3000 гривень.

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В целом родителям советуют откладывать на подготовку к школе в среднем 10 000 гривень, но сумма во многом зависит от формата обучения и потребностей ребенка. Кроме того, на размер расходов влияет уровень инфляции, спрос на рынке, подорожание энергоносителей.

"75% покупателей указали, что ориентируются в первую очередь на цену. Из-за экономической ситуации 34% планируют потратить гораздо меньше, чем в предыдущие годы. Чтобы сэкономить, семьи чаще используют запасы с прошлого года (51%) или покупают в дискаунтерах или секонд-хендах (49%)", - отметили эксперты.

Так, в 2024 году родители больше всего потратили на:

школьные принадлежности - 21% бюджета (против 20% в 2023 году, рост на 1%);

одежда (без учета обуви) – 19% (без изменений);

обувь - 14% (без изменений).

Указанные категории составили 54% всех расходов на сбор ребенка в школу.

Отмечается, что канцелярия остается базовой тратой – в среднем 1000-1600 грн. Следующую позицию заняли рюкзаки с ортопедической спинкой - 999 грн, сумки для спортивной формы или сменной обуви - 200 грн и пеналы - 195 грн.

Учитывая, что многие украинские школьники обучаются онлайн по различным причинам, то важной статьей расходов стала техника – планшеты, ноутбуки и компьютеры, цена которых зависит от возможностей и задач.

Цены в Украине - последние новости

Потребительская инфляция в Украине в годовом измерении в мае составила 15,9%, что стало максимальным показателем за два года.

Всемирный банк начал измерять уровень бедности по-новому. Украина относится к странам с доходами выше среднего, исходя из рейтинга, опубликованного в 2024 году.

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