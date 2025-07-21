Эти места идеально подойдут для пляжного летнего отдыха по доступным ценами.

На фоне растущей экономической нестабильности и глобальных потрясений некоторым людям пришлось отказаться от своих отпускных планов на лето 2025 года. Те же, кто не готов лишать себя заслуженного отдыха или переносить его на межсезонье, ищут способы сэкономить на организации поездки.

Однако выбор более бюджетного туристического направления еще не значит, что вам придется жертвовать качеством отдыха и впечатлениями.

"Если вы собираетесь этим летом в Европу, но еще не определились с маршрутом, скорее всего, вы уже ошеломлены ценами, которые поднялись в последнюю минуту. От залитого солнцем испанского побережья Коста-Брава, через Французскую Ривьеру, вплоть до Амальфитанского побережья в Италии и до идиллического побережья Далмации в Хорватии речь идет о дневном бюджете от 194 долларов и выше, не говоря уже о наплыве туристов. К счастью для экономных туристов, не все европейские летние направления такие же дорогие, как Позитано. На самом деле, есть несколько совершенно незаслуженно обделенных вниманием очаровательных мест Старого Света, которые предлагают более дешевое жилье и питание", – отметил эксперт по туризму Винисиус Коста в своем материале для Travel Off Path.

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1. Влера, Албания. Расположенный между горами и морем, это главный курорт на побережье Албании, бывшая скрытая жемчужина страны, которая стала популярным местом отдыха в Европе.

Влера – это спокойный город с недавно отреставрированным историческим центром, возрождающим богатое османское наследие Албании, и быстро развивающейся береговой линией, застроенной высотными кондоминиумами, оживленными пляжными барами и гостеприимными тавернами, где в течение всего дня подают свежие морепродукты.

"В некотором смысле, это "новичок" Средиземноморья: годами туристы игнорировали его из-за отсутствия надлежащей инфраструктуры и даже прямых рейсов. Но все изменится в 2026 году, когда Международный аэропорт Влеры наконец откроется для внутриевропейских рейсов", – отмечает Коста.

При этом эксперт отметил, что бюджетный обед в ресторане или кафе во Влере в среднем обходится в 8 долларов, а ужин из трех блюд для двоих – 28 долларов. Ночь в хостеле здесь стоит скромные 14 долларов, жилье среднего уровня – 59-69 долларов, а пятизвездочные отели – 184-295 долларов. Тем временем, километр на такси там стоит 1,9 доллара.

2. Охридское озеро, Северная Македония. Крупнейшее озеро Северной Македонии редко получает должное внимание. Его длина составляет 30 км, а ширина – 15 км, за что его часто называют внутренним морем Балкан.

"Представьте себе череду очаровательных прибрежных городов, пересеченных мощеными улочками, с разноцветными лодками, пришвартованными в живописных гаванях, с прекрасными старинными церквями, едва ли знающими о времени, и даже несколько галечных пляжей, расположенных рядом с яхт-клубами", – отмечает эксперт.

При этом Коста советует не обделять вниманием сам город Охрид, культурный центр с византийскими руинами, тихую рыбацкую деревню Пестани, славящуюся своей форелью, и популярный пляжный клуб Cuba Libre.

По его словам, бюджетный обед в ресторане или кафе на берегах озера Охрид в среднем стоит в 6,5 долларов, а ужин из трех блюд для двоих – 29,85 долларов. Ночь в хостеле здесь стоит скромные 14 долларов, жилье среднего уровня – 30 долларов, а пятизвездочные отели – 80-150 долларов. В то же время километр на такси там стоит 0,88 долларов.

3. Несебр, Болгария. Расположенный на болгарском побережье Черного моря, этот город занимает крошечный полуостров, соединенный с материком дамбой. И здесь сосредоточено все, что вы любите и ожидаете от европейского лета.

Здесь есть множество тысячелетних церквей и храмов, благодаря которым ЮНЕСКО включило его в список Всемирного наследия, красивые деревянные таунхаусы с верандами, где до сих пор живут местные жители, множество семейных ресторанов традиционной болгарской кухни и, конечно же, море.

"Несебр совсем крошечный, но золотистые пески, начинающиеся от дамбы и ведущие к Солнечному Берегу, оживленной курортной зоне, тянутся вдоль лазурных вод на многие километры – и, если вам интересно, здесь тепло, как на Средиземном море", – отметил Коста.

Эксперт добавил, что бюджетный обед в ресторане или кафе в Несебре в среднем стоит в 6,5 долларов, а ужин из трех блюд для двоих – 29,85 долларов. Ночь в хостеле здесь стоит скромные 14 долларов, жилье среднего уровня – 30 долларов, а пятизвездочные отели – 80-150 долларов. В то же время километр на такси там стоит 0,88 долларов.

Идеи для бюджетного отдыха в 2025 году

Как сообщал УНИАН, ранее влиятельный журнал о туризме и развлечениях Time Out назвал 14 самых дешевых городов Европы для посещения в 2025 году. В тройку лидеров вошли Тирана, Каунас и Порту.

Тем временем, эксперты туристического издательства Lonely Planet назвали 13 неожиданных мест для летнего отдыха в Европе в 2025 году.

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