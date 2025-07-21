В США говорят, что все покупатели российской нефти могут оказаться под санкциями.

Европейцам стоит последовать примеру США, если администрация президента Дональда Трампа введет 100-процентные пошлины в отношении страны-агрессора - Российской Федерации и стран, поддерживающих ее через закупку нефти. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент в понедельник, 21 июля, пишет NV.

"Любая страна, закупающая российскую нефть, которая находится под санкциями, будет облагаться вторичными пошлинами в размере до 100%. Я бы призвал наших европейских партнеров последовать нашему примеру, если мы введем эти пошлины", - сказал Бессент в интервью телеканалу CNBC, комментируя возможность введения пошлин.

По его словам, есть вероятность того, что США будут обсуждать с Китаем покупку российской и иранской нефти. Бессент сказал, что это станет сигналом о том, что акцент в переговорах может сместиться с торговых вопросов на вопросы национальной безопасности. Он добавил, что торговля США с Китаем находится в хорошем состоянии.

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"Теперь мы можем начать обсуждать другие вещи. К сожалению, китайцы являются очень крупными покупателями иранской нефти, на которую наложены санкции, и российской нефти, на которую наложены санкции, - так что мы могли бы начать обсуждать это", - сказал Бессент.

Последние новости о санкционном давлении на Россию и ее союзников

Напомним, что 17 июля Дональд Трамп дал России 50 дней на достижение соглашения о мире или прекращении огня в Украине. Если этого не будет сделано, пообещал ввести жесткие ограничительные меры - Россия и ее союзники, которые покупают российскую найту, столкнутся с высокими пошлинами и вторичными санкциями.

На прошлой неделе ЕС ввел 18 пакет санкций против России. Ключевым направлением санкций стали попытки ограничить нефтяные доходы РФ. Санкции введены в отношении танкеров "теневого флота", которые перевозят российскую найту под флагами других стран. А также ЕС ограничил цену на российскую нефть, введя потолок в 47,6 долларов за баррель. В пакет впервые вошли два китайских банка, которые сотрудничают с РФ.

В США оценивают также намерение президента Дональда Трампа ввести жесткие таможенные ограничения по отношению к РФ и ее партнерам. По словам бывшего Госсекретаря США Кондолизы Райс, Трамп фактически выдвинул ультиматум России, что является поворотным моментом в мирных усилиях по окончанию войны в Украине.

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