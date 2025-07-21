Метинвест Ахметова инвестирует в модернизацию Северного ГОКа 24 млн евро: кредит привлекли у Deutsche Bank

Компания Метинвест получила кредитную линию на 11,5 лет на сумму 23,6 миллиона евро у Deutsche Bank. Средства будут направлены на модернизацию Северного ГОКа, в частности - на закупку оборудования у финского промышленного производителя Metso Finland для проекта по сгущению обогатительных отходов.

"Это соглашение является важной вехой для Группы и отражает наше обязательство по долгосрочным инвестициям в наши украинские предприятия, в частности Северный ГОК. Несмотря на постоянные вызовы в сфере безопасности, мы стремимся сохранить и, по возможности, увеличить производственные мощности, поддерживать работников и улучшать экологическую устойчивость", - сказал генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков.

Со своей стороны, в Deutsche Bank заявили, что гордятся этим партнерством, особенно в нынешних сложных условиях.

"Это соглашение подчеркивает стратегическую важность как Метинвеста, так и Украины для Deutsche Bank. И отражает нашу постоянную приверженность предоставлению индивидуальных финансовых решений в условиях современной сложной геополитической среды", - отметил Мориц Дернеманн, соруководитель глобального подразделения структурированного торгового и экспортного финансирования Deutsche Bank.

Напомним, Северный ГОК является одним из предприятий Метинвеста Рината Ахметова по добыче и переработке железной руды. Он расположен в Кривом Роге и до полномасштабного вторжения производил около 13 миллионов тонн железорудного концентрата и около 6 миллионов тонн окатышей. В 2024 году объем производства составил около 8 миллионов тонн железорудного концентрата и около 4 миллионов тонн окатышей.

Как известно, Метинвест является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на компанию приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса.