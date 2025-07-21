Кинокомпания 20th Century Fox представила первый трейлер научно-фантастического фильма ужасов "Хищник: Пустоши" (Predator: Badlands). Главные роли в ленте исполнили Эль Фэннинг и Димитриус Колоаматанги.
В центре сюжета окажется молодой представитель расы инопланетных охотников Яутжа по имени Дек (Димитриус Колоаматанги). Его изгнал собственный клан на смертельно опасную планету.
Чтобы выжить Дек объединится с поврежденной девушкой-синтетом корпорации Weyland-Yutani по имени Тия (Эль Фэннинг).
Режиссером и автором идеи нового фильма стал Дэн Трахтенберг, который ранее снял триллер "Кловерфилд, 10" и приквел "Хищника" под названием "Добыча". Премьера ленты состоится 7 ноября.
О чем был приквел "Хищника"
Напомним, что действие фильма "Добыча" происходит во время гражданской войны в США в 1719 году. Главная героиня по имени Нару решила стать охотником, как и ее брат.
Однажды Нару сталкивается с Хищником, впервые оказавшимся на Земле, после чего вступает с ним в борьбу.
Лента вышла в прокат в 2022 году. Этот фильм получил в основном положительные отзывы от критиков и зрителей.