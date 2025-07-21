Бестселлером первого полугодия стал компактный кроссовер Renault Duster.

В Украине с января по июнь этого года было реализовано почти 33 тысячи новых легковых автомобилей, сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что бестселлером первого полугодия стал компактный кроссовер Renault Duster. Второе место занял Toyota RAV4, а тройку лидеров замыкает Hyundai Tucson.

ТОП-10 моделей новых легковушек:

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Renault Duster - 2 480 авто. Toyota RAV4 - 1 668 авто. Hyundai Tucson - 995 авто. Toyota Land Cruiser Prado - 993 авто. BYD Song Plus - 982 авто. Volkswagen ID.Unyx - 830 авто. Škoda Kodiaq - 827 авто. Škoda Octavia - 778 авто. Mazda CX-5 - 731 авто. Volkswagen Touareg - 707 авто.

Украинский рынок авто - последние новости

Украинцы в первом полугодии 2025 года приобрели 30,8 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до 5 лет. Наибольшую долю в этом сегменте заняли электромобили.

Ранее сообщалось, что за полгода украинцы приобрели 7 318 легковых авто, ввезенных из Китая, что на 0,4% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом украинцы приобрели 22 тысячи подержанных авто из США в течение первого полугодия, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В первой половине этого года отечественный автопарк также пополнили почти 31,8 тысячи автомобилей на электротяге.

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