В Украине с января по июнь этого года было реализовано почти 33 тысячи новых легковых автомобилей, сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что бестселлером первого полугодия стал компактный кроссовер Renault Duster. Второе место занял Toyota RAV4, а тройку лидеров замыкает Hyundai Tucson.
ТОП-10 моделей новых легковушек:
- Renault Duster - 2 480 авто.
- Toyota RAV4 - 1 668 авто.
- Hyundai Tucson - 995 авто.
- Toyota Land Cruiser Prado - 993 авто.
- BYD Song Plus - 982 авто.
- Volkswagen ID.Unyx - 830 авто.
- Škoda Kodiaq - 827 авто.
- Škoda Octavia - 778 авто.
- Mazda CX-5 - 731 авто.
- Volkswagen Touareg - 707 авто.
Украинский рынок авто - последние новости
Украинцы в первом полугодии 2025 года приобрели 30,8 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до 5 лет. Наибольшую долю в этом сегменте заняли электромобили.
Ранее сообщалось, что за полгода украинцы приобрели 7 318 легковых авто, ввезенных из Китая, что на 0,4% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом украинцы приобрели 22 тысячи подержанных авто из США в течение первого полугодия, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
В первой половине этого года отечественный автопарк также пополнили почти 31,8 тысячи автомобилей на электротяге.