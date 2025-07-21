Бельгия не может предоставить Украине F-16, пока не получит F-35.

В этом и следующем году Украина получит от Бельгии самолеты F-16, однако точные даты поставок назвать невозможно. Об этом рассказал министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью Телеграфу.

"Мы не можем предоставить F-16, пока не получили F-35. Мы имеем способности DCA (речь идет о dual-capable aircrafts - самолеты двойного назначения, которые могут нести ядерное оружие, - ред.) Ядерная составляющая - это основа сдерживания в рамках НАТО. И мы - одна из ключевых стран, которая обеспечивает эту способность. Поэтому, в отличие от других государств, мы не можем передать свои F-16, пока не получим другие истребители, способные нести ядерное оружие", - пояснил он.

Министр подчеркнул, что каждый раз, как Бельгия будет получать F-35, она может передать F-16. Однако, по его словам, если возникает задержка по программе по F-35, то это автоматически означает задержку в передаче истребителей Украине.

Видео дня

"Потому что мы не можем отдать свои самолеты, не обеспечив собственное участие в системе коллективной обороны НАТО", - добавил он.

По данным компании-производителя Lockheed Martin, пишет издание, первый самолет F-35 прибудет в Бельгию "в ближайшие месяцы" в рамках общего заказа на 34 истребителя.

Самолеты F-16 для Украины

Как сообщал ранее УНИАН, в мае Нидерланды объявили, что отправляют в Украину последний из 24 обещанных F-16. Министр обороны страны Рубен Брекельманс сказал, что Нидерланды также обучают пилотов и техников и делятся военными доктринами, чтобы Украина могла построить современные вооруженные силы, соответствующие силам стран-членов НАТО.

Также в Норвегии объявляли, что в течение 2025 года передадут Украине все обещанные истребители F-16. Министр обороны страны Туре Сандвик объяснил, что часть самолетов Норвегия уже передала, остальные же борта предоставляют по плану. Однако из-за беспокойства относительно оперативной безопасности, точное количество самолетов не озвучивается.

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский заявлял, что до конца года на вооружении в Украине должно быть около трех эскадрилий самолетов F-16 по стандартам НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: