Когда-то ботанический раритет рос по степным склонам Тузловских лиманов, но последний раз его там видели несколько десятилетий назад.

В Одесской области прямо на дороге нашли редкий краснокнижный цветок колхикум анкарский, который растет только в Причерноморье и решили переселить его в Национальный природный парк "Тузловские лиманы".

"Очень много у нас в Причерноморье растет интересных, необычных растений, которых не встретить в других местах Украины. Например, как в сказке про двенадцать месяцев, есть "подснежник", который цветет на Новый год. Зветься он безвременник анкарский, или колхикум анкарский. Как видно из названия, цветут безвременники гораздо позже других похожих растений (например, крокусы), аж осенью, но безвременник анкарский цветет еще позже, настолько, что его можно назвать первоцветом", - рассказали сотрудники заповедника.

По словам специалиста Елены Бронсковой, все четыре вида безвременников, растущих в Украине, очень редкие и занесены в Красную книгу, но колхикум анкарский начинает цвести уже с последних чисел декабря, продолжает в течение января-февраля и заканчивает в середине марта.

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Объясняется, что когда-то этот ботанический раритет рос по степным склонам Тузловских лиманов, но последний раз его там видели несколько десятилетий назад, и в списке флоры НПП "Тузловские лиманы" он имеет статус "исчезнувший". Предполагается, что из-за распашки остатков степей и выкапывания это растение было уничтожено до официального образования национального парка. В сообщении говорится:

"К счастью, примерно в 30 км от Тузловских лиманов на изуродованных лесоразведением степных склонах, безвременнику анкарскому удалось выжить. И у ученых парка родилась идея пересадить часть растений, чтобы восстановить редкий вид там, где он когда-то рос и где в дальнейшем он будет в безопасности".

По уточнению Бронсковой, для этого нужно было получить разрешение официального разрешения Министерства защиты окружающей среды, тем более, что в месте, где планировалось изымать растения, они росли на полевой дороге и им угрожало уничтожение. В июле работники заповедника в присутствии представителей Госэкоинспекции выехали на место произрастания безвременника и получили 100 клубнелуковиц, которые теперь высадят на побережье Тузловских лиманов. Как надеются ученые, таким образом они создадут новые поколения этого незаурядного растения.

Новости экологии

Как писал УНИАН, в районе Чернобыльской атомной электростанции зафиксировали краснокнижного жука красотела пахучего. По словам исследователей, жужелицы - одни из крупнейших насекомых украинских лесов, однако увидеть их - большая удача, потому что большинство этих хищников ведут скрытный, преимущественно ночной образ жизни. Красавца увидели во время обследования сосновых насаждений - в вечернем свете его блестящее тело переливалось золотисто-зелеными и синими красками. В то же время красавчик в случае опасности выделяет жидкость с резким неприятным запахом и может больно укусить.

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